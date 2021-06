Dan Barna despre medicii anti-vaccinare: Ideea ca se cuvine contractul cu CNAS ar trebui pusa sub semnul intrebarii

"Faptul ca exista si aud cu tristete si un fel de amaraciune faptul ca sunt medici care chiar descurajeaza vaccinarea promovand fake news-uri din acestea caraghioase (...) este un lucru regretabil. E parerea mea (...), eu cred ca in momentul in care medicii sustinuti si finantati de stat promoveaza politici impotriva politicii statului, ideea aceasta ca este o cuvenire contractul cu Casa si beneficiul de suport public este o chestiune care trebuie pusa sub semnul intrebarii.Mie mi se pare de neacceptat ca medici de familie sa ii dezinformeze pe oameni ca vaccinul le va afecta sanatatea, ii va imbolnavi si toate celelalte grozavii pe care le-am vazut. Inteleg dreptul fiecarui om de a se vaccina sau nu, dar dincolo de asta, cand esti medic si se presupune ca iti pasa de sanatatea comunitatii, trebuie sa ai un comportament si o atitudine de promovare a liniilor acestora foarte clare de sanatate publica. Hai sa nu ne mai dam dupa deget, vaccinul este singura solutie reala prin care putem sa trecem de aceasta pandemie", a spus Barna, intr-o declaratie de presa sustinuta la cortul USR PLUS pentru promovarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19.In context, vicepremierul a reiterat importanta vaccinarii pentru a stopa pandemia de coronavirus, punctand ca riscul unui val 4 nu a disparut, aratand ca si celelalte partide ar trebui sa preia modelul USR PLUS de promovare a campaniei de imunizare."Sper ca si celelalte partide sa preia acest model. Nu sunt cheltuieli mari, dar sunt cheltuieli de responsabilitate reala pe teme de care le pasa cetatenilor, ca asa, la televizor, am vazut, domnul Ciolacu lesina de grija banilor care, spera el, nu vor veni in Romania. In realitate, si dl Ciolacu si celelalte partide ar trebui sa faca exact lucrul acesta, sa promoveze campania de vaccinare si nu sa transmita sau sa sustina mai direct sau indirect mesaje contrarii", a spus Dan Barna.