Dan Barna, intrebat despre Ana Ciceala: Este o relatie colegiala foarte fireasca. Am vazut ca s-a creat ceva emotie de vreo doua zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3

"Este o relatie colegiala foarte fireasca si tocmai am vazut ca s-a creat ceva emotie de vreo doua zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3. Este un exemplu foarte clar de disponibilitatea si responsabilitatea pe care USR-PLUS o are pentru a face niste sacrificii, necesare pentru ca Nicusor Dan sa aiba tot sprijinul pe care si USR-PLUS si PNL si celelalte partide care vor sa scape de Gabriela Firea pot sa i-l acorde", a declarat Dan Barna vineri, intr-o conferinta de presa de lansare a candidaturii Madalinei Scurtu pentru Primaria Otopeni si candidatilor Aliantei USR PLUS pentru Consiliul Local Otopeni.Liderul USR a adaugat ca realitatea este ca "nu se va putea bloca Bucurestiul, din supararea unui sau altuia dintre colegi"."Este un exemplu foarte clar ca oameni care au muncit, care au fost prezenti si, mai ales, in Bucuresti, unde USR s-a nascut, au toata legitimitatea sa vrea sa fie prezenti in aceasta lupta electorala. Sunt necesare astfel de sacrificii, pentru ca, din pacate, si este o realitate foarte concreta, nu se va putea, din punctul meu de vedere, bloca Bucurestiul, din supararea unuia sau altuia dinte colegi", a conchis Barna.Dan Barna s-a rastit la candidatul pentru Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, potrivit unei inregistrari audio a unei sedinte a USR prezentata de PS News. Barna a tipat la Ana Ciceala si i-a spus sa inceteze cu ipocrizia. Reactia acestuia a venit dupa ce Ciceala i-a reprosat liderului USR ca a facut negocieri cu Ludovic Orban pentru a fi pus un alt candidat la Primaria Sectorului 3, fara sa informeze Biroul National al partidului. "Profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet si va accept tot trollajul. Accept toate mitocaniile si mizeriile astea si continui sa mi le spui in fata", a precizat presedintele USR.