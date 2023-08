Puterea feedback-ului

Într-o zi stând la rând la o cafenea, în aglomerație și gălăgie, aud în spatele meu o mămică discutând cu copilul. Acesta era tare serios și, deși mai avea de așteptat pentru mult-visata ciocolată caldă, ținea cu el o carte scrisă în limba germană și tot o răsfoia ușor nerăbdător. Mama lui încerca să-l țină antrenat în discuții ca să treacă timpul mai repede până le vine rândul, dar el nu lăsa deloc cartea, ba citea, ba se gândea, ba o întreba pe mama lui ce înseamnă nu știu ce.

Băiatul nu părea mai mare de 6 ani, însă în mod clar era mai isteț decât așteptările mele pentru aceasta vârstă. La un moment dat, mama băiatului devenea tot mai surprinsă de întrebările pe care le primea de la copil, despre limba germană, încât a luat cartea în mână să vadă despre ce e vorba acolo, căci ea știa că e cartea de grădiniță pe care i-a dat-o o doamnă educatoare. Când s-a uitat și a văzut, scria nivel clasa a patra, moment în care a rămas blocată. L-a întrebat pe copil: “Dar ce s-a întâmplat cu toate celelalte clase?”. “Cum ai ajuns la cartea aceasta?”. Și așa a aflat, că de fapt copilul a terminat de mult prima carte, și doamna l-a trecut prin alte câteva cărți pentru că învață foarte repede și se plictisea și deci acum i-a dat să învețe ceva mai provocator, lucru pe care până și eu l-am simțit că așa e.

Ce am învățat eu din asta? Că feedback-ul folosit constructiv ar putea schimba lumea!

Vă puteți imagina cât l-ar fi lăudat mămica pe acel copil și l-ar fi încurajat și poate l-ar fi dus la cursuri mai avansate, ca să îi satisfacă pofta aceasta de învățare, însă pentru că nu avea așteptări de așa natură, singură nu și-a imaginat cât a evoluat copilul. Dacă ar fi primit feedback din direcția aceasta cu siguranță ar fi știut să acționeze mai bine.

Exemplul cu copilul mi-a fost cel mai la îndemână, pentru că de obicei copiii sunt mustrați cu ușurință când fac chiar și cea mai mică greșeală, fiind sub aripa protectoare a “educației”, trebuie educați, deci trebuie să le spui când greșesc. Dar când le spui că fac bine? Fac mai mult bine sau mai mult rău?

Tot așa, până ajungem maturi, ne lovim în repetate rânduri de intersecția aceea în care ai de ales să spui de bine, sau să spui ce nu-ți convine, și creierul rulează automat pe “paiul din ochiul celuilalt”, adică e mai ușor să spunem ce ne deranjează decât ce ne place.

De altfel și studiile arată faptul că și creierul percepe mult mai ușor ca și adevăr informația negativă, decât atunci când primește o informație pozitivă – în cel de-al doilea caz, creierul rulează automat îndoielile privind informația pozitivă, și abia apoi o integrează, în timp ce atunci când informația e de natură negativă, creierul consideră că e de luat în calcul ca și adevăr și nu mai petrece mult timp să judece.

Astăzi, în foarte multe cursuri de dezvoltare personală, profesională, ședințe de coaching și așa mai departe, se recomandă să ne deschidem și să spunem ce simțim, și sigur este sănătos, însă cu puțin exercițiu ar putea fi util să dobândim arta de a povesti întâi ce ne este bine, ne bucură și ne place, la ce suntem buni și facem cu plăcere.

La job cred că este cel mai ușor să oferi feedback pozitiv, este mediul în care este permis și lumea se așteaptă la asta, spre deosebire de acasă, unde, de exemplu, dacă nu ai avut cuvinte apreciative în ultima lună și începi să fii dintr-o dată grijuliu, nu cred că dă atât de bine 😊.

Cel mai important în proces este să fim sinceri, nu lingușitori, și la obiect, adică într-o scurtă propoziție să putem exprima mulțumirea sau aportul pe care l-am primit de la o persoană sau de la acțiunile unei persoane.

În practică, nu știu cum, dar emoția colectivă face ca apoi, aceleași persoane să-ți întoarcă gândurile bune exact atunci când te aștepți mai puțin și ai nevoie mai mare, și ajungi să simți cum e să faci din nimic ceva frumos.

Așadar, sugestia săptămânii este: spuneți cuvinte frumoase, apreciative, cel puțin de două ori mai mult decât din celelalte!

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

