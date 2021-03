Turcan anunta ca exista si sectoare din economie unde raportul este de 10 angajati la 16 pensionari: "Ne ducem in cap cu natalitatea, populatia activa este in scadere"

"Rareori am ocazia sa spun ca Romania are o problema sistemica, in situatia in care ne ducem in cap cu natalitatea, populatia activa este in scadere si avem un numar mare de pensionari care trebuie sprijiniti si trebuie sa aiba o pensie decenta. Si atunci, in conditiile in care anul acesta doar subventia de la bugetul de stat pentru plata pensiilor este de 17 miliarde de lei, consideram ca e momentul optim sa stabilizam sistemul public de pensie si ca atare am inceput procesul de evaluare a tuturor celor aproximativ cinci milioane de pensii. In mai putin de doua saptamani avem evaluate 200.000 de dosare", a declarat Raluca Turcan , joi seara, la Digi 24Ministrul Muncii a precizat ca statisticile arata ca Romania are 10 angajati la fiecare noua pensionari, dar ca sunt zone in care deficitul la sistemul de pensii este foarte mare , in conditiile in care contributiile platite de 10 angajati ar trebui achitate pensiile pentru 16 persoane."Luam in calcul mai multi factori de contributivitate in stabilirea pensiilor si in paralel avem un set de masuri active care incurajeaza angajatorii, setul acesta de masuri intareste piata fortei de munca, ne cred contributiile la sistemul de pensii si de sanatate si in felul acesta aducem venituri suplimentare la sistemul de pensii", a afirmat Turcan, intrebata ce masuri se iau pentru reducerea acestui deficit de 17 miliarde de lei.Ea considera ca echilibrul la sistemul de pensii, astfel incat pensiile sa fie platite exclusiv din contributii, ar putea fi atins ea a spus ca "lucrul acesta nu poate fi restabilit mai devreme de cativa ani de zile, acest deficit urias, si depinde foarte mult de cum ne miscam cu economia".