Mesajul Elenei Lasconi pe un grup intern al USR: „Au fost cele mai grele zile din viața mea. Îmi iubesc fiica indiferent ce o să spună sau o să facă”

Elena Lasconi a transmis marți un mesaj pe un grup intern al USR. Primărița din Câmpulung și fost candidat pentru alegerile europarlamentare susține că ultimele trei zile au fost cele mai ”grele și mai dureroase” din viața ei.

Lasconi afirmă că cel mai greu a fost să asiste la ”linșajul” fiicei ei, Oana. ”Fiica mea este și va rămâne fiica mea cât o să trăiesc. O iubesc indiferent ce o să spună sau o să facă. Așa că, mă pregătesc să plec la Paris să o ascult, să avem un dialog, să o strâng în brațe”, a transmis aceasta.

Mesajul integral transmis de Elena Lasconi:

”Aceste trei zile au fost cele mai grele și dureroase din viața mea. M-am așteptat la orice mai puțin la faza cu Oana. Pur și simplu m-a doborât. Cel mai greu e să fiu spectator la linșajul de care are ea parte zilele acestea și cine știe câte de acum înainte și la cât suferă întreaga mea familie.

Înainte de funcții, care vin și pleacă, fiica mea este și va rămâne fiica mea cât o să trăiesc. O iubesc indiferent ce o să spună sau o să facă. Așa că, mă pregătesc să plec la Paris să o ascult, să avem un dialog, să o strâng în brațe. Ce se întâmplă acum nu e o PROBLEMĂ atâta timp cât există iubire. Lucrurile astea le rezolv eu cu ea și știu că o să fie bine. Săptămâna asta o să mă ocup doar de asta.

Folosesc această cale de comunicare în primul rând pentru a vă cere iertare vouă, colegilor care s-au simțit dezamăgiți de declarațiile mele din ultimele interviuri și îmi doresc din toată inima să înțelegeți că a răni pe cineva prin cuvintele folosite este ceva ce nu încape niciodată în sufletul meu iar dacă asta s-a întâmplat vă rog în consecință să mă iertați!

Ads

În egală măsură vreau să le mulțumesc celor care n-au încetat să creadă în mine și care mi-au trimis mesaje de susținere înțelegând apăsarea perioadei pe care o traversez!

În cele mai negre momente mesajele sau postările pe care le-am citit au contat enorm. M-au făcut să înțeleg cât de puternică și totuși fragilă este ființa umană. Vreau să vă mai asigur că sunt pe deplin conștientă de toată munca voastră depusă de-a lungul timpului pentru acest partid. Nu a fost în van și aportul fiecăruia a ajutat să întărească un crez comun, o speranță. Îmi pare rău dacă există colegi care au simțit că declarațiile mele au sabotat într-un fel acest efort. Știu că acum sunt multe întrebări fără răspuns, unele cu sclipici și can-can, altele cu consistență. Va veni și timpul lor.

Analizați cu precauție tot ce vedeți și auziți săptămâna asta în spațiul public. Eu nu mint și nu am intrat în politică ca să mă fandosesc. Tot în aceste zile am primit oferte: “cap de listă” te miri pe unde de la aproape toate partidele (de unele nici nu auzisem). 🙈 În acești trei ani în care ne-am cunoscut, ne-am ajutat, nu mi-am pierdut entuziasmul pentru că SUNT TARE MÂNDRĂ să fac parte din această echipă. Sunteți faini, sunteți vii și foarte important vreți să faceți treabă.

Ads

Am convingerea că o să fie bine. Orice se poate gestiona dacă suntem uniți. Chiar și problemele personale. Așa că, mergem înainte! Cred că la fel de important este să tragem aer în piept înainte de a lua poziție pentru sau împotriva cuiva/ceva pentru că lucrurile sunt de cele mai multe ori altfel de cum par. E important să avem încredere unii în alții. Eu am. Chiar și în aceste momente în care simt că nu mi se mai ia “bolovanul de pe piept.”

Acestea fiind zise, nu lăsați garda jos că nu aveți de ce. Urmează un an greu și sunt sigură că o să fie bine. Am ținut să vă transmit acest mesaj pentru că minciunile și intoxicările încă nu s-au oprit. Mai urmează. E doar începutul. Dar, o să facem lumină. Cu cât e lupta e mai grea cu atât învățăm mai mult și devenim mai puternici. Am învățat pe pielea mea. Și încă ceva, îmbrățișați subestimarea!

V-am spus, cred, de fiecare dată când ne-am văzut. Nu contează ce trâmbițează unii și alții despre procentele pe care le avem, sondaje etc. dacă muncim cu entuziasm pentru crezul nostru. E o binecuvântare că suntem diferiți, dar cu toții avem aceeași Românie în inimă.

Vă mulțumesc! Încredere! Elena Lasconi"

Ads