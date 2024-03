Actrița care a luat al doilea Oscar din carieră, la 35 de ani

Emma Stone a câştigat cel de-al doilea premiu Oscar din carieră, impunându-se la categoria pentru rol principal feminin cu interpretarea pe care i-o dă unei femei înviate din morţi în comedia neagră "Poor Things", transmite Reuters.

Actriţa în vârstă de 35 de ani a câştigat primul său premiu Oscar pentru musicalul "La La Land" (2016).

În filmul "Poor Things", inspirat de povestea lui Frankenstein, Emma Stone o interpretează pe Bella Baxter, o femeie readusă la viaţă după ce s-a sinucis, de către un om de ştiinţă nebun (Willem Dafoe).

Filmul face cronica unei călătorii de autodescoperire şi eliberare prin care trece Bella Baxter, iar Emma Stone a declarat că acesta este rolul ei favorit din întreaga carieră. Actriţa a precizat că admiră curiozitatea şi modul în care personajul Bella Baxter apreciază binele şi răul.

În "La La Land", Emma Stone a cântat şi dansat în rolul unei actriţe aspirante, alături de Ryan Gosling, într-un film ce a celebrat vechiul Hollywood.

Actriţa a mai fost nominalizată pentru rol secundar cu filmele "Birdman" (2014) şi "The Favourite" (2018).

La această categorie au mai fost nominalizate actriţele Annette Bening ("Nyad"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Sandra Hüller ("Anatomy of a Fall") şi Carey Mulligan ("Maestro").

