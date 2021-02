Masuri speciale de intrare pe teritoriul Germaniei. Romania este inclusa in lista cu "zone de risc"

Accesul este interzis persoanelor care s-au aflat anterior in asa-numitele "zone speciale de risc" - categoria 1 (state in care au fost depistate noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2) si in "zone speciale de risc" - categoria 2 (statele cu incidenta ridicata).Romania este inclusa in lista cu "zone de risc" (categoria 3). MAE mentioneaza ca este permisa, in mod exceptional, intrarea in Republica Federala Germania pentru urmatoarele categorii de persoane:* cetatenii germani si membrii de familie ai acestora;* persoanele cu resedinta sau drept de sedere in Republica Federala Germania;* transportatorii de marfuri;* personalul medical;* persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent;* persoane care calatoresc din insarcinarea AIEA sau ONU;* anumite categorii de lucratori necesari pentru mentinerea functionalitatii unor companii din branse relevante din punct de vedere sistemic, lista acestor categorii urmand sa fie stabilita la nivelul autoritatilor de land.Persoanele care se incadreaza in exceptiile mentionate trebuie sa respecte urmatoarele conditii pentru permiterea intrarii pe teritoriul german:*** sa prezinte un test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat in ultimele 48 de ore anterior sosirii. Sunt acceptate atat testele biologic-moleculare RT PCR, cat si cele antigen efectuate in conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch. Certificatele care atesta rezultatul testului pot fi prezentate in limba germana, engleza sau franceza, tiparite sau in format electronic;*** sa se inregistreze online pe pagina de internet www.einreiseanmeldung.de;*** sa efectueze o perioada de carantina de zece zile (care poate fi suspendata doar dupa obtinerea unui rezultat negativ al unui nou test efectuat incepand cu a cincea zi de la sosire).Cu privire la transportul international de pasageri dinspre "zonele speciale de risc" (categoriile 1 si 2) sau care tranziteaza aceste zone catre Republica Federala Germania, in contextul noilor masuri, transportatorii pot imbarca numai persoanele care se incadreaza in exceptiile mentionate anterior si cu respectarea conditiilor de intrare pe teritoriul german, precizeaza MAE.De asemenea, incepand cu data de 14 februarie, ca urmare a includerii regiunii Tirol din Republica Austria si a Republicii Cehe in categoria "zonelor speciale de risc" cu noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2, a fost decisa introducerea de controale temporare la frontierele comune cu aceste state pentru a asigura implementarea sistematica a restrictiilor de calatorie aferente noii clasificari.Potrivit informatiilor oficiale comunicate de catre autoritatile germane, tranzitarea teritoriului german, cu intrare dinspre Republica Ceha sau regiunea Tirol din Republica Austria, este supusa acelorasi restrictii deosebite si exceptii. In astfel de situatii, tranzitul este permis exclusiv persoanelor care se incadreaza intr-una din exceptiile stabilite, cu obligatia de a prezenta la intrarea pe teritoriul german dovada unui test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat in ultimele 48 de ore, precum si de a efectua inregistrarea prealabila a calatoriei.Cu referire la conditiile de deplasare in Republica Ceha, MAE precizeaza ca, in contextul masurilor adoptate de catre Germania, autoritatile cehe au anuntat ca persoanele care au dreptul de a intra pe teritoriul german si care tranziteaza teritoriul ceh catre RF Germania, inclusiv lucratorii din domeniul transporturilor de marfuri, trebuie sa prezinte, la intrarea in Republica Ceha, un test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 36 ore anterior intrarii in Cehia. Autoritatile cehe au intensificat controalele pentru a verifica indeplinirea acestei obligatii.In acest context, Ministerul Afacerilor Externe a intreprins o serie de demersuri atat in plan bilateral, pe langa autoritatile germane, pentru identificarea unor solutii care sa permita remedierea acestor blocaje in cel mai scurt timp, cat si pe langa Comisia Europeana . De asemenea, Ambasada Romaniei la Praga este in dialog cu autoritatile cehe in vederea asigurarii unor solutii care sa permita fluidizarea traficului la frontiera cu Germania. Totodata, MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Berlin si Ambasada Romaniei la Praga sunt pregatite sa acorde sprijin consular specific cetatenilor romani afectati de aceste masuri.Avand in vedere situatia generata de masurile adoptate de autoritatile germane, autoritatile cehe recomanda cetatenilor straini sa evite tranzitarea Republicii Cehe in scopul deplasarii catre Republica Federala Germania, iar in cazul companiilor de transport international, sa utilizeze aceasta ruta numai in cazuri absolut necesare.