Marea Britanie a vaccinat aproape jumatate din populatia adulta. Boris Johnson urmeaza sa se vaccineze cu AstraZeneca

Johnson urmeaza sa se vaccineze cu AstraZeneca

Potrivit guvernului de la Londra, aproape jumatate din populatia adulta a fost vaccinata, astfel ca ar putea fi atinsa tinta ca pana pe 15 aprilie toti britanicii cu varste de peste 50 de ani sa poata beneficia de vaccin.Datele oficiale arata pana miercuri vaccinarea a 25.273.226 de persoane cu prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca, dintre care 1.759.445 au primit si a doua doza. Pentru a vaccina cat mai multe persoane intr-un timp cat mai scurt, guvernul britanic a ales sa amane administrarea celei de-a doua doze dincolo de termenul recomandat de producatorii vaccinurilor.Avem ''25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea'', a spus premierul Boris Johnson El a anuntat ca urmeaza sa se vaccineze curand , insistand ca va fi inoculat cu serul AstraZeneca, suspendat in mai multe state ale UE dupa semnalarea unor cazuri de tromboza suspecte. In schimb, autoritatile britanice considera in continuare ''sigur si eficace'' vaccinul AstraZeneca, dand asigurari ca vor continua sa-l foloseasca.Marea Britanie a raportat miercuri 5.758 de noi cazuri de COVID-19 si 141 de noi decese asociate acestei boli, fata de 5.294 de cazuri marti si 110 decese.