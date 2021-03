Citu, despre clasarea dosarului 10 august: "Sunt dezamagit, pentru ca am fost acolo si stiu ce s-a intamplat"

Citu a subliniat, la B1 TV, ca Executivul nu poate interveni intr-o decizie judecatoreasca, dar este "dezamagit" de verdictul respectiv."In primul rand, intr-o tara democrata, puterea executiva nu intervine in actul de justitie. Sa fie foarte clar, aici nu fac rabat la asa ceva. In acelasi timp, actul de justitie este un serviciu public si el este judecat sau increderea in justitie este judecata in functie de decizii. Ca persoana, sunt dezamagit, pentru ca am fost acolo si stiu ce s-a intamplat, dar, repet, cei care trebuie sa raspunda in fata societatii, in fata romanilor si de acest caz, dar de cazuri in general, sunt cei care au luat decizia", a evidentiat el.Premierul a afirmat ca "justitia este cea care trebuie sa raspunda"."Nu Guvernul a luat decizia, nu a fost implicat Guvernul. Eu mi-am exprimat opinia inainte de a fi in acest guvern , dar, repet, trebuie sa ne aducem aminte ca justitia este si un serviciu public si se face pentru cetateni justitia in Romania si daca cetatenii sunt nemultumiti de actul justitiei, ar trebui sa spuna acest lucru si cei care ar trebui sa raspunda in fata cetatenilor sunt cei care decid in actul justitiei", a aratat Florin Citu.Marti, Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august".Decizia instantei, care este definitiva, a fost luata de judecatoarea Daniela Isabela Mihet.Practic, prin aceasta decizie, dosarul a fost clasat, iar fostii sefi ai Jandarmeriei nu vor fi urmariti penal pentru interventia impotriva manifestantilor la mitingul din Piata Victoriei din august 2018.