Florin Cîţu, dispus să discute cu USR PLUS: ”Am încredere că va câştiga raţiunea”

Premierul Florin Cîţu a afirmat, luni, că PNL este dispus să discute cu USR PLUS oricând doreşte acest lucru şi a precizat că are încrederea că în acest partid va câştiga raţiunea şi se va delimita de PSD şi AUR.

„USR preferă să stea lângă PSD şi AUR, dacă nu vor să discute cu PNL. Oricând discutăm cu ei dacă au disponibilitate de a discuta cu PNL. Noi mergem mai departe cu programul de guvernare, avem aceleaşi proiecte, nu se schimbă nimic. Plecarea din funcţie a mea, înseamnă schimbarea programului de guvernare. Dacă pică Guvernul va fi un nou program de guvernare. Cine doreşte o criză politică pe negocieri, când azi semnăm PNRR, să luăm de la capăt negocierile. Am încredere că va câştiga raţiunea la USR şi se va delimita de PSD şi AUR”, a declarat luni Florin Cîţu.

El a reiterat că „parlamentarii PNL nu vor vota niciodată împotriva propriului Guvern”.

Co-preşedintele USR PLUS Dacian Cioloş anunţa duminică pe Facebook că nu a discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor, reiterând că USR PLUS nu se întoarce la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme. Co-preşedintele USR PLUS, Dan Barna, a afirmat că nu a existat niciun fel de discuţie cu premierul Florin Cîţu în ultima perioadă şi toate informaţiile că ei s-ar fi întâlnit şi i-ar fi fost oferite anumite funcţie reprezentau dezinformări de campanie electorală.

Cioloş a mai spus, într-o întâlnire online cu membrii din diaspora, că nu este interesat să devină ministru sau vicepremier dacă USR PLUS se va întoarce la guvernare, susţin surse politice pentru News.ro. Dacian Cioloş a insistat că PNL trebuie să vină cu o altă propunere de premier pentru refacerea coaliţiei de guvernare, varianta Florin Cîţu fiind exclusă.

