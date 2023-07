Cei zece ”NU” prin care Gabriela Firea atacă și se apără în cazul ororilor din azile. ”USR se cațără iarăși pe drama unor oameni”

După seria acuzațiilor venite din partea opinie publice la adresa ministrului Familiei, privind vinovăția sa legală sau morală în cazul ororilor din azilurile de bătrâni din Ilfov, Gabriela Firea reacționează.

Într-o lungă postare pe Facebook, Firea reia acuzațiile la adresa opoziției, în special USR, care ar încerca să o discrediteze:

”USR nu se poate abține și se cațără iarăși pe drama unor oameni. Așa au apărut acești politicieni în viața publică și tot așa vor să continue, câștigând capital din tragedii!

Acum acești politicieni îmi cer insistent demisia, dar sunt ultimii care pot face asta, nu au dreptul moral să ceară demisii atât timp cât susțin în funcție primarul general în mandatul căruia o femeie a murit sfâșiată de câini fără stăpân. Pe el și pe mâna lui dreaptă nu i-au considerat vinovați, morali sau direcți, pentru această tragedie! Nici pentru copilul lovit de o statuie în holul instituției, rămas cu sechele după accident”.

Apoi, ministrul Familiei încearcă să demonteze acuzațiile concrete care i se aduc, atât ei cât și persoanelor apropiate, direct implicate în ”afacerea azilelor”:

”Nu mă scuz, doar răspund concret tuturor minciunilor din aceste zile:

- Consiliera mea NU A FOST ANGAJATĂ, NICI ȘEFĂ de azil! Potrivit propriei declarații dată în dosar și care a fost prima ajunsă în presă, nu a avut cunoștință despre activitățile din centre, funcția în asociație a fost onorifică și nu a avut vreun beneficiu pentru asta.

- Sora mea NU A CONDUS VREODATĂ un serviciu social care avea atribuții în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități. Sora mea NU A FOST ANGAJATĂ, COLABORATOARE SAU ȘEFĂ DE AZIL cum mincinos s-a afirmat la unele posturi tv. Se ocupă de ani de zile de domeniul educativ al copiilor.

- NU AM FOST INFORMATĂ de consiliera mea că a făcut parte din asociația care ulterior a deschis două centre pentru persoane cu dizabilități.

- Inculpatul din acest dosar NU A FOST ȘOFERUL MEU. La Primăria Capitalei acest bărbat nu a fost șoferul meu, ci a lucrat ca șofer la Administrativ și pentru alte persoane. Eu am același șofer de 16 – 17 ani, pe care îl cunosc toate instituțiile, toți jurnaliștii, toată primăria, tot Parlamentul etc.

- Inculpatul din acest dosar nu are legătură de rudenie cu familia mea. NU ESTE FINUL nostru, NU ESTE NEPOTUL nostru.

- Inculpatul din acest dosar NU A FOST VREODATĂ membru al Partidului Social Democrat în vreo localitate din județul Ilfov sau București. Deci, NU AVEA CUM SĂ CONDUCĂ filiala TSD Ilfov nefiind membru de partid. Simpatizanți, voluntari sau oameni care bagă capul în poză cu liderii sunt mulți.

- Ministerul pe care îl conduc NU ARE ATRIBUȚII pentru acreditarea și/sau controlul căminelor de bătrâni și/sau a centrelor pentru persoane cu dizabilități. Domeniul de activitate al centrelor anchetate, îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilități, nu intră în atribuțiile ministerului.

- M-am interesat și Primăria condusă de soțul meu NU ARE ATRIBUȚII pentru a verifica aceste centre și NU A FOST ANUNȚATĂ de situația acestor persoane. Este vânturată o hârtie trimisă către Serviciul Urbanism, dar care nu informa despre vreun om neglijat sau abuzat, ci despre lipsa acordului vecinilor pentru o astfel de activitate, care se solicita în cazul apartamentelor din blocurile de locuit, conform legii.

- NU AM FĂCUT PRESIUNI pentru a fi eliminate ONG-urile din monitorizarea acestor centre. NU AM FĂCUT PRESIUNI pentru a fi numite persoane în funcții în domeniul social, cu atribuții în domeniul adulților.

- Familia mea NU ARE AVERI ascunse. Tot ce am adunat este din funcțiile private și publice pe care le-am deținut. Nu din ilegalități!

Am încredere în Justiție! Am încredere că anchetatorii au identificat vinovații! Am încredere că Guvernul a luat cele mai bune decizi ca astfel de fapte condamnabile să nu se mai întâmple și voi sprijini aceste eforturi, acolo unde are atribuții instituția pe care o conduc”, scrie Firea în postare.

