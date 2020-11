Gabriela Firea: Nimeni nu a inchis biserica, in niciun razboi. Prin urmare, nici un razboi sanitar nu poate fi o justificare pentru inchiderea bisericilor

"Cu adevarat, trebuie sa avem grija in aceasta, perioada de sanatatea noastra. Cu adevarat, nu mai putem sa spunem ca nu se intampla nimic si sa mergem cu miile in pelerinaje sau cum a fost ieri (sambata - n.r.) la Prislop, pentru Sfantul Parinte Arsenie Boca. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa interzicem credinta. Nu inseamna ca voi fi vreodata de acord sa intram cu mascatii in biserici, cum s-a intamplat la Constanta. Asta arata ca Guvernul este neputincios, ca autoritatea statului este haotica. Normal era ca autoritatea locala, impreuna cu biserica, sa organizeze circuite, sa le explice enoriasilor sa pastreze distanta, sa foloseasca masca de protectie si astfel puteau sa mearga la slujba. Asa si cu situatia de maine, cu Sfantul Andrei, nu este normal sa acceptam faptul ca traim intr-o tara in care este interzisa credinta", afirma fostul primar al Capitalei.Firea "garanteaza", in numele PSD o buna organizare in ceea ce priveste acel fel de activitati, daca social-democratii vor reusi sa obtina majoritate parlamentara."Nimeni nu a inchis biserica, in niciun razboi, Prin urmare, nici un razboi sanitar nu poate fi o justificare pentru inchiderea bisericilor. Solutia este organizarea, buna organizare, pe care noi garantam daca vom reusi sa avem un numar suficient de parlamentari astfel incat in jurul PSD sa fie alcatuita majoritatea parlamentara si sa putem sa mergem la Palatul Cotroceni cu o formula de guvernare", a adaugat liderul social-democrat.Traditionalele pelerinaje religioase au fost insotite in ultima vreme de scandaluri legate de prezenta enoriasilor la evenimente si de restrictiile sanitare impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel de discutii au existat si de Sfanta Parascheva, si de Sfantul Dumitru, iar cea mai recenta este legata de sarbatoarea de Sfantul Andrei, organizata in judetul Constanta.