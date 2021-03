Parlamentul a respins amendamentul referitor la dublarea alocatiilor, sustinut de Gabriela Firea

"Doriti sa transmiteti tuturor mamelor din Romania ca sunteti alaturi de ele si ca va mentineti toate promisiunile din campania electorala. (...) Haideti sa ascultam foarte pe scurt ce spuneau colegii dumneavoastra despre alocatii cand erau in Opozitie (...) Va cer sa aprobati aplicarea legii", a afirmat Gabriela Firea, care a prezentat o inregistrare cu declaratii ale Ralucai Turcan si ale lui Robert Sighiartau pe tema alocatiilor."Vorbiti numai pe langa", i-a replicat Ludovic Orban , cel care conduce sedinta. Parlamentarii au respins cu 227 de voturi "impotriva", 183 "pentru" si 2 abtineri amendamentul sustinut de Gabriela Firea.Vicepresedintele PSD l-a acuzat pe premier ca, in loc ca prezinte in Parlament bugetul, a facut "o declaratie politica plina de injurii, de jigniri, de referiri la greaua mostenire".