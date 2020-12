VIDEO China va imparti cu alte tari mostrele colectate de pe Luna

Sonda chineza a aterizat in provincia Mongolia Interioara la primele ore ale zilei de joi, aducand pe Terra primele esantioane de roci colectate de pe Luna de o tara dupa anii 1970. In urma acestei misiuni, China a devenit cea de-a treia tara din toate timpurile care a obtinut mostre selenare, dupa Statele Unite si fosta U.R.S.S.Materialele colectate in cadrul misiunii Chang'e 5, denumita dupa zeita Lunii din mitologia chineza, ii vor ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine originile satelitului natural al Pamantului.Misiunea a testat totodata capacitatile Chinei de a achizitiona mostre din spatiu prin misiuni controlate de la distanta, inainte de a lansa o serie de misiuni cu un grad mai mare de complexitate in Sistemul Solar."In concordanta cu conventiile de cooperare internationala si cu acordurile multilaterale si bilaterale, vom publica un set de regulamente in ceea ce priveste administrarea mostrelor lunare si a datelor stiintifice", a declarat Wu Yanhua, directorul adjunct al Administratiei Spatiale Nationale Chineze."Le vom imparti cu statele importante si cu cercetatorii straini, iar unele dintre ele ar putea fi oferite sub forma unor cadouri nationale in concordanta cu practicile internationale", a adaugat oficialul chinez.Intrebat daca tara lui va imparti astfel de mostre si cu Statele Unite, care impiedica NASA sa coopereze in mod direct cu China, Wu Yanhua a spus ca restrictiile americane in vigoare sunt "regretabile"."Guvernul chinez doreste sa imparta mostrele lunare cu institutii similare si cu oameni de stiinta din diverse tari. Posibilitatea de a colabora sau de a nu colabora depinde de politica Statelor Unite", a precizat Wu Yanhua.China doreste sa coopereze cu agentiile si cercetatorii din Statele Unite in baza principiilor de egalitate a beneficiilor si de avantaj reciproc, a mai spus oficialul chinez.Expertii chinezi nu au dezvaluit cantitatea de mostre care au fost colectate de pe Luna. Planul initial al agentiei spatiale chineze viza obtinerea unei cantitati de 2 kilograme de roci si praf selenar."Vom anunta acest lucru in curand. Inca nu le-am scos din capsula", a declarat Hu Hao, designerul-sef al modulului spatial utilizat in cea de-a treia etapa a acestui program chinez de explorare lunara, care a revenit joi pe Terra.