VIDEO Dolly Parton s-a vaccinat anti-Covid cu Moderna, pentru care a donat 1 milion de dolari. Cantareata a adaptat piesa "Jolene"

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC - Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

Parton, in varsta de 75 de ani, a primit serul Moderna marti. "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate" (vaccin, va implor, nu ezitati, n.r.), a fredonat ea.Cantareata a donat, anul trecut, catre Vanderbilt University Medical Centre, 1 milion de dolari pentru dezvoltarea vaccinului Moderna , care, potrivit studiilor, are o eficacitate de 95%."Sunt suficient de batrana pentru a-l primi si suficient de desteapta sa il primesc", a spus ea intr-un clip publicat online.Printre vedetele care au fost vaccinate pana in prezent anti-Covid se numara naturalistul David Attenborough, in varsta de 94 de ani, actorii Jane Fonda, in varsta de 83 de ani, Ian McKellen, in varsta de 81 de ani, Michael Caine, 87 de ani, si Arnold Schwarzenegger, in varsta de 73 de ani, cantareata si actrita Bette Midler, 75 de ani, si muzicianul Elton John, in varsta de 73 de ani.