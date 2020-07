Mineriadele americane continua

Violentele nocturne din mai multe orase americane au trecut de la distrugeri, aparent fara legatura intre ele, la acte tintite: cladiri federale, inclusiv tribunale, circumscriptii de politie si primarii si ofiteri ai fortelor de ordine.Si mijloacele de atac folosite de protestatari s-au modificat.Sunt folosite proiectile simple, aruncate sau trase cu prastia, sau - mai nou - explozive improvizate, capabile sa perforeze zidurile si sa produca vatamari serioase.Este recunoscut si un anumit tipic: adunari, marsuri si lozinci pasnice in timpul zilei si aprinderea unor focare de violenta, distrugere si atacarea politistilor dupa caderea intunericului.Politia din Portland a descoperit in cateva puncte, unde fusesera adunate grupuri de protestatari, acumulari de cocktailuri Molotov gata pregatite si de munitie de lupta.In ultimul week-end, actele de violenta s-au extins in mai multe orase: Seattle, Portland, Austin, Chicago, New York, Aurore (statul Colorado), Louisville (statul Kentucky), Oakland (statul California), Los Angeles si altele.S-au facut numeroase arestari, au fost multi raniti si o persoana a fost impuscata mortal. Aceasta s-a petrecut in orasul Austin, cand o persoana inarmata s-a apropiat de un vehicol, dar inainte de a deschide focul a fost impuscata de cineva din interiorul automobilului.In Portland, cu toata interventia agentilor federali, durata protestelor violente se apropie de doua luni.Un manifestant a deschis focul in orasul Louisville si a ranit trei civili.Baricadele de politie din Oakland nu au rezistat si manifestanti din grupul Black Lives Matter au atacat si incendiat un tribunal.Un alt tribunal si localul primariei au fost devastate in Los Angeles.Si fortele de ordine folosesc masuri din ce in ce mai violente pentru controlul multimilor si s-au inmultit rapoartele despre folosirea fortei.In mai multe orase, judecatorii au emis interdictii pentru folosirea gazelor si de limitare a gradului de forta pe care il poate aplica politia.In mai multe orase, automobile conduse cu viteza au intrat, sau au incercat sa intre in grupuri de manifestanti.Nu a fost deloc obisnuit in Statele Unite ca opiniile politice diferite sa fie transate cu batai, incendii, devastari si raniri.Ce se intampla acum face ca intre protestele din orasele americane si "mineriadele" din Romania de tranzitie sa fie similitudini putin asteptate.Amandoua au fost sau sunt prezentate ca "manifestari in general pasnice", cu povestioarele despre plantat petunii in Piata Universitatii, sau "nevoia de a-si satisface foamea", cum a incercat sa justifice deputata Alexandria Ocasio-Cortez vandalizarile si jafurile din New York.In cele doua situatii, fortele de suport si organizare au scopuri politice relativ usor de identificat.Presedintele Romaniei Ion Iliescu si guvernul Petre Roman au vrut - si in mare masura au reusit - sa anihileze miscarea populara anticomunista si sa intimideze opozitia si presa.Mobilizatorii, finantatorii si formatorii de opinie din Statele Unite care au starnit violentele "antirasiale" doresc haosul social, intarzierea refacerii economice dupa pandemie si dereglarea in cat mai mare masura a campaniei electorale in ultima ei faza.Si intr-un caz si in celalalt faptuitorii si provocatorii au fost si sunt pachete de indivizi cu educatie limitata, starniti la violenta si carora li s-a instilat o motivatie pentru actele lor, pentru care se asteapta la o rasplata.Ei devin detasamente paramilitare, multi din ei fara sa-si dea cu adevarat seama de natura proiectului in care au fost implicati si fara sa vada perspectiva proiectului global, iar ceea ce fac in strada sunt actiuni antistatale locale, nu "manifestatii de protest corecte constitutional".Autorii nedezvaluiti sunt insa cu ochii la tabloul general.Pentru anularea miscarii de protest din Piata Universitatii din Bucuresti s-a folosit o forta excesiva. In nici un fel nu s-ar fi putut justifica de catre guvern ranirea, omorurile, arestarea si torturarea unor manifestanti, distrugerea unor redactii de ziare, urmarirea si vanarea unor autori de presa pentru ceea ce fusese doar manifestare pasnica, neprovocatoare.La fel, in ultimele saptamani de violente din Statele Unite, opozitia politica a depasit cu mult limitele pe care trebuiau sa le aiba protestele pentru uciderea culpabila a lui Charles Floyd de catre politia din Minneapolis.Comisarul de politie din Seattle, Carmen Best a spus "ceea ce vedem nu sunt actiuni pasnice. Bandele de protestanti nu au nici un respect pentru securitatea publica, pentru siguranta politistilor si pentru integritatea cladirilor si business-urilor".