Polonia, prima tara NATO care va cumpara drone militare fabricate de Turcia

Dronele Bayraktar TB2, dintre care primele urmeaza sa fie livrate anul viitor, vor fi inarmate cu proiectile antitanc.Polonia va cumpara, de asemenea, un pachet logistic si de instruire, a declarat ministrul apararii Mariusz Blaszczak.Blaszczak a declarat pentru postul national de radio ca dronele Bayraktar TB2 ''si-au dovedit eficienta in razboaie'' si a adaugat ca dronele vor fi intretinute de o companie militara, fara a da alte detalii.Contractul, care va fi incheiat fara un proces de achizitie publica, va fi semnat saptamana viitoare, in timpul unei vizite a presedintelui polonez Andrzej Duda in Turcia.Autoritatile din Turcia, tara membra NATO, spun ca tara a devenit al patrulea mare producator de drone din lume de cand presedintele Tayyip Erdogan a crescut productia interna pentru a reduce dependenta de armele occidentale.Compania turca de tehnologie de aparare Baykar a vandut drona sa armata Bayraktar TB2 in Azerbaidjan, Ucraina , Qatar si Libia.Erdogan a declarat in martie ca Arabia Saudita este, de asemenea, interesata sa cumpere drone turcesti.In aprilie, Canada a eliminat permisele de export pentru tehnologia dronelor catre Turcia, dupa ce a ajuns la concluzia ca echipamentul a fost folosit de fortele azere care lupta impotriva Armeniei in enclava Nagorno-Karabah. Piesele aflate sub embargo includeau sisteme de camere pentru dronele armate Baykar.