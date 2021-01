China incepe sa preleveze probe anale de la cetatenii cu risc ridicat de imbolnavire cu COVID. De ce este considerata metoda mai eficienta

Mici focare de COVID

Restrictii inasprite

Autoritatile au efectuat prelevari anale saptamana trecuta, in cartiere din Beijing in care s-au confirmat contaminari cu noul coronavirus , potrivit CCTV, o metoda folosita de asemenea in cazul persoanelor plasate in carantina.Focare mici, depistate in utimele saptamani, au condus la plasarea in carantina a mai multor orase din nordul tarii si la campanii masive de testare in care s-au prelevari de probe din gura si nas.Metoda prelevarii unor probe anale "poate creste rata depistarii persoanelor infectate ", deoarece virusul persista mai mult timp in anus decat in caile respiratorii, declara pentru CCTV un medic de la Spitalul Youan din Beijing, Li Tongzeng.CCTV anunta duminica faptul ca aceste prelevari anale urmeaza sa nu fie folosite la fel de larg ca celelalte metode de depistare, deoarece aceasta metoda "nu este practica".In contextul in care bilantul pandemiei creste in lume , China a impus masuri mai stricte la sosirea pe teritoriul chinez, cu scopul de a mentine transmiterea virusului pe plan intern cat mai aproape de zero.Beijingul a inasprit, de asemenea, restrictiile pe plan intern si a anuntat ca reduce - incepand de joi - accesul in capitala al persoanelor cu un risc mediu sau mare de a se contamina, cu scopul de a reduce raspandirea noului coronavirus in perioada Anului Nou chinezesc.Persoanele care sosesc in China sunt obligate sa prezinte rezultatul a multiple teste si sa stea in carantina cel putin 14 zile, in hoteluri desemnate. De asemenea, numeroase orase si regiuni impun masuri suplimentare.