Prima femeie care va conduce The Washington Post. Sally Buzbee a fost redactor sef la agentiei americane Associated Press

In varsta de 55 de ani, jurnalista a fost pana acum redactor sef si vicepresedinte al Associated Press (AP), unde si-a inceput cariera in 1988. Ea a condus in special biroul de la Washington al AP intre 2010 si 2016, acoperind alegerile prezidentiale din 2012 si 2016.Buzbee va conduce o redactie de o mie de oameni de luna viitoare, a precizat directorul publicatiei, Fred Ryan, citat de cotidianul cumparat de fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Ea ii urmeaza la conducere lui Martin Baron , numit in 2013 si care si-a anuntat in ianuarie pensionarea.Sally Buzbee este prima femeie numita in fruntea redactiei The Washington Post de la infiintarea ziarului in 1877. Printre predecesorii sai s-a aflat Ben Bradlee, devenit celebru in cazul Watergate si Pentagon Papers. "The Washington Post are un patrimoniu bogat jurnalistic si o redactie geniala" , a afirmat Sally Buzbee pentru ziar. "Este entuziasmant sa ma alatur acestei organizatii in aceasta perioada de crestere si inovatie".Fred Ryan a explicat ca publicatia "a cautat pe cineva care sa fi facut un jurnalism indraznet, semnul distinctiv al Washington Post, si care sa poata creste numarul cititorilor in Statele Unite si in strainatate''. Beneficiind de puterea financiara a lui Jeff Bezos , cotidianul si-a anuntat planuri pentru deschiderea de birouri in 26 de tari in afara Statelor Unite, in orase precum Sydney si Bogota. Bezos a participat de altfel la procedura de selectie a lui Sally Buzbee, potrivit lui Fred Ryan.