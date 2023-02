Abuzuri grave la DGASPC Bihor instrumentate de un director condamnat penal și repus în funcție

.com

Laura Pavel Mezei, asistent social cu peste 21 de ani de experiență în Protecția Copilului, a semnalat în 2013 abuzurile care aveau loc într-un centru de plasament din Bihor, unde copiii erau supuși la abuzuri fizice și psihice de către educatorii lor, sub directa coordonare a directorului DGASPC Bihor, Puia Lucian Călin. În urma intervenției Corpului de Control DGASPC Bihor, au fost ridicate dosarele copiilor, iar abuzurile au fost confirmate ca urmare a declarațiilor copiilor și a educatorilor. În urma acestor dezvăluiri, trei educatorii au fost condamnați la închisoare cu suspendare alături de directorul DGASPC Bihor, ce mai apoi prin prescrierea faptelor au fost puși înapoi în funcție, iar Laura Mezei a fost transferată forțat la alt centru, deoarece a constatat personal situația gravă în care se aflau copiii.

Bihor, 24 februarie 2023 – Redacția ROPAGANISM a publicat o investigație de presă care scoate în evidență adevăruri șocante din cadrul DGASPC Bihor. Laura Pavel Mezei, asistent social care lucrează de peste 21 de ani în Protecția Copilului, a fost în 2013 manager al unui caz și coordonator al echipei de evaluare multidisciplinară, formată dintr-un psiholog, un medic și un asistent social.

Preț per kilogram pentru încadrarea în grad de handicap a copiilor. Suma pornea de la 500 de euro

În 2013, în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă pentru Copii Handicap, era ilegală întocmirea dosarelor de evaluare a gradului de handicap începând de la prețuri în jur de 500 de euro, potrivit Laurei Mezei. Prețul a crescut in funcție de greutatea copilului. După ce a furnizat informații despre prețuri, Laura Mezei a întocmit un memoriu la solicitarea directorului adjunct al DGASPC Bihor și al consilierului președintelui Consiliului Județean Bihor care a dus la sesizarea Poliției Economice, care a declanșat o urmărire penală și a ridicat dosarele copiilor. Ancheta asupra angajaților a început, iar la începutul anchetei și-au dat demisia doi medici și un șef de serviciu.

Domnul Puia Lucian Călin, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor, inițial director adjunct și ulterior director general, a fost angajat pentru prima dată într-o funcție de execuție de care de fapt nu a prezentat până la muncă până când a fost numit director adjunct. Din 2013 până în prezent, a început să comită o serie de abuzuri din funcția sa. Laura Pavel Mezei a fost chemată la directorul DGASPC Bihor, unde i s-a spus să-și părăsească locul de muncă și să se mute la serviciul de plasament. Ea nu a fost de acord și i-a spus lui Puia, directorul DGASPC Bihor, că a fost abuziv. Puia a spus că nu poate lucra cu Laura Mezei și că are multe cunoștințe pe care voia să le califice drept handicapați.

Copii abuzați după tehnica "detectorul de minciuni"

Laura Pavel Mezei a continuat să refuze mutarea, așa că s-a deplasat la Corpul de Control DGASPC Bihor, și s-a transferat la solicitarea directorului, după cum se menționa în cererea sa scrisă. Psihologul Speranța, colegul Laurei, a declarat pe coridorul instituției că aceasta a fost repartizată temporar într-un centru cu probleme psihosociale, unde erau plasați copii cu delincvențe juvenile, și unde au fost grave abuzuri. Ea a solicitat apoi domnului Ștefan Gotia, șef serviciu Corp de control, să efectueze niște controale la acel centru.

În urma sesizării verbale a doamnei Speranta Luca specialiștii din Corpul de Control au inspectat centrul în mai 2013. Laura Mezei a efectuat interviuri, iar colegii au verificat dosarele. Ea a luat declarații copiilor peste 14 ani de la centru și angajaților. Copiii au cerut ajutor și au spus că au raportat problema în mod repetat altor specialiști care nu au luat măsuri pentru a rezolva problemele. Ea a luat declarații de la peste 10 copii care au comis infracțiuni din cauza unor traume mari cauzate de factori precum asistarea la sinuciderea părinților lor, crime în familie etc. Angajații și educatorii chestionați au recunoscut acuzațiile și au primit pedepse judecătorești cu închisoare cu suspendare de trei ani. ani. Educatorii i-au supus copiilor la abuzuri precum tehnica „detectorului de minciuni”, prin care degetele copiilor erau puse pe ușă, iar apoi degetele lor erau presate cu ușa peste ei. Au învârtit copiii pe un covor și i-au bătut cu bețe din sârmă rulată în cauciuc, astfel încât să nu se vadă nicio urmă de abuz. Educatorii îi loveau fără milă în stomac sau în plex sau chiar îi sugrumau.

Un raport devastator a scos la iveală situația dezastruoasă dintr-un centru de plasament din Bihor, unde copiii erau supuși la abuzuri și violențe de către educatorii lor. Corpul de Control, care a făcut o inspecție la centrul respectiv în mai 2013, a găsit dovezi clare ale abuzurilor și violențelor la care erau supuși copiii, dar autoritățile locale nu au luat nicio măsură. Laura Mezei, care a făcut interviuri cu copiii și a verificat dosarele, a descoperit că mulți dintre aceștia fuseseră traumatizați din cauza unor evenimente tragice precum sinuciderea părinților sau crimele în familie. Copiii au cerut ajutorul altor specialiști, dar nimeni nu a luat măsuri. În cele din urmă, abuzurile și violențele au continuat, iar copiii erau supuși la tehnici inumane de pedeapsă, cum ar fi “detectorul de minciuni”, bătăi cu bastoane din sârmă rulată în cauciuc sau chiar loviri în stomac sau la plex.

Pe lângă acestea, copiii se drogau, unii dintre ei erau dealeri și erau închiși de educatori noaptea în camere cu cheie, fără acces la hârtie igienică sau alte nevoi elementare. Alimentele erau furate de către angajați, iar personalul nu intervenea nici când un tânăr cu dizabilități a fost găsit căzut pe o bancă și refuza să fie ajutat. Raportul a ajuns pe masa directorului DGASPC Bihor Puia, dar acesta nu a făcut nimic în privința situației, spunând că copiii și-ar merita soarta și că doamna Mezei are “capul în nori”. Aceasta a fost transferată de la Corpul de Control pe motive disciplinare și a plecat la un alt serviciu. Abia după ce doamna Mezei a dus doi copii la PRO TV și Antena 1, s-a autosesizat Avocatul Poporului, dar și Centrul de Resurse Juridice prin Dna Georgiana Pascu. Centrul de Resurse Juridice a reușit să îl trimită în judecată pe directorul Puia, deoarece acesta nu a respectat prevederile art.102 din legea 272/2004 privind drepturile copilului. Directorul DGASPC Bihor Puia Lucian Călin a refuzat accesul Centrului de Resurse Juridice la centrele de plasament din județ, CRJ acuzându-l de abuz în funcție.

Numiri politice ale PNL la nivelul DGASPC Bihor. Amantrâcluri puse director de instituție

Directorul și Serviciul Juridic al DGASPC Bihor au emis un raport de cercetare disciplinară care neagă existența unui abuz și a confirmat că toată povestea este o fabulație. Comisia a fost convocată și colega psiholog Speranța Luca a fost supusă bătăii de joc a angajaților. Raportul comisiei își asumă poziția de a nega acuzațiile, considerând vinovate cele două angajate care au raportat incidentul de abuz. În urma unui proces la Tribunal, educatorii și directorul implicați în incident au primit trei ani cu suspendare. Din păcate, o lege nouă a ajutat acuzatul să scape de o sentință penală și să-și reia funcția la DGASPC Bihor. Acest lucru a fost posibil prin intervenția Consiliului Județean Bihor, condus de președintele Ilie Bolojan. Într-o decizie discutabilă, directorul și educatorii au primit salariile pe ultimii trei ani, în ciuda acuzațiilor de abuz și violență. În plus, directorul DGASPC Bihor, Dl. Puia și președintele Consiliului Județean Bihor, dl. Ilie Bolojan, sunt membrii ai Partidului Național Liberal (PNL).

Ulterior, la numai o zi după reinstalare, în data de 3 ianuarie 2023 a fost convocată o ședință în care directorul Puia și șefii de servicii au primit nemulțumirile acumulate în perioada în care a lipsit din fruntea instituției. Directorul DGASPC Bihor a acuzat-o pe Speranta Luca si Laura Mezei de vehicularea unor neadevăruri legate de faptele acestuia la Parchet. Deși nu există dovezi în acest sens, directorul Puia a organizat o sesiune de teste pentru a vedea cine rămâne pe post și cine pleacă. Din nefericire, mulți angajați incomozi au fost dați afară și s-au angajat alții în baza adeziunii lor la PNL. În plus, există acuzații că directorul Puia și amanta sa, Mirela Abrudan, cunoscută ca "căprioara și ciufulita", au tăiat posturi vacante pentru a nu fi posibilă transferarea angajaților incomozi pe alte servicii prin transferuri interne și au mutat oameni noi pe servicii având la baza adeziuni politice la PNL.

Recent, s-au ridicat o serie de acuzații grave împotriva conducerii DGASPC Bihor, care au început să iasă la suprafață după ședința cu directorul Puia și șefii de servicii din 3 ianuarie 2023. În această ședință, nemulțumirile angajaților acumulate în ultimii ani au fost prezentate, în special în direcția conducerii care l-a înlocuit pe fostul director Puia. Din păcate, situația a continuat să se înrăutățească și să se ajungă la abuzuri grave împotriva angajaților. Potrivit informațiilor, mai mulți angajați incomozi sunt pe care de a fi dați afară, iar alte posturi vacante au fost tăiate pentru a împiedica transferul acestora în alte servicii prin transferuri interne. În plus, oameni noi au fost mutați pe servicii în funcție de adeziuni politice la PNL, în timp ce angajații incomozi au fost lăsați fără acces la resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient. Puia a scos o nouă organigramă în care a propus 5 funcționari publici să fie reduși, funcționarii fiind aleși ”pe sprânceană”. 3 dintre ei sunt martori din Tribunal implicați în cazul copiilor abuzați. Posturile celor 5 au fost puse la testare alături de alți funcționari publici, victime colaterale ale răzbunării directorului.

De asemenea, vechea conducerea a Otiliei a externalizat centrele de plasament la fundații în baza unui parteneriat public-privat, iar acum directorul reinstalat, Puia își ia înapoi aceste centre, angajând personalul propriu și dând afară personalul fundațiilor. Aceasta a fost făcută în baza unei noi legi care desființează centrele ”mamut” în favoarea unor centre de tip familial. În acest context, este de remarcat că conducerea a externalizat centrele în urmă cu un an, iar acum își ia înapoi aceste centre, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Acțiunile conducerii DGASPC Bihor au ridicat multe semne de întrebare și au îngrijorat angajații, care se simt nedreptățiți și nevoiți să își ia apărarea împotriva abuzurilor. Este necesar ca autoritățile să intervină și să ia măsurile necesare pentru a restabili ordinea și justiția în instituție. În același timp, angajații care au fost victime ale acestor abuzuri trebuie să primească sprijinul necesar pentru a-și apăra drepturile și a obține compensații pentru prejudiciile suferite.

Mâncare stricata livrata copiilor din Complexul de Servicii Tinca al DGASPC Bihor

Când doamna Mezei a adus la cunoștință doamnei director GACIU OTILIA situația firmei de catering SELECT și a copiilor care au declarat problema alimentației doamna Mirela Abrudan s-a simțit ofensată ca nu a fost informată înaintea directoarei și a propus directoarei eliminarea din Proiectul PRIMA CASĂ a doamnei Mezei.

Mâncarea servită de firma de catering prezenta probleme legate de sănătatea alimentară ulterioară unei eventuale consumări de către copii. În documente se arată probleme legate de prepararea, păstrarea și furnizarea mâncării, așa încât s-au găsit mâncăruri ori preparate ce prezentau mucegai, gust ori miros alterat.

Vineri, pe 27 Ianuarie 2023, Laura Mezei a depus o petiție la Consiliul Județean Bihor, solicitând o analiză a organigramei propuse de dna Abrudan, însă aceasta nu a fost luată în considerare. Cu toate acestea, dna Mezei nu a primit niciun răspuns oficial în scris până în prezent, chiar dacă au trecut aproape 30 de zile. În urma acestor evenimente, mulți se întreabă ce se întâmplă la Complexul de Servicii Tinca și cine va lua măsuri pentru a pune capăt acestor conflicte interne. Este clar că situația trebuie abordată cu seriozitate, astfel încât copiii și angajații să nu mai fie afectați de astfel de probleme în viitor.

Material de presă produs de:

Producător text – Cristea Sebastian-Carol

Producător media – Olteanu Cosmin via Apple iMovie

Interviu realizat cu angajat DGASPC Bihor, Laura Mezei și reporter de investigație ROPAGANISM, Olteanu Cosmin.

Materialul de presă conține scene și informații care pot afecta emoțional. Informațiile prezentate constituie informație de interes public.

Sursa a ales liber să își divulge identitatea și să furnizeze documente și informații în susținerea investigației jurnalistice.

Disclaimer: Investigație în curs de actualizare pe redactiaropaganism.ro. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal. Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate.

