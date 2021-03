Casa Alba anunta ca presedintele Joe Biden se simte bine dupa ce s-a impiedicat pe scarile aeronavei Air Force One

Biden a cazut in timp ce urca scarile

Karine Jean-Pierre a sugerat ca vanturile puternice de la baza Andrews de langa Washington ar fi putut fi un factor care a contribuit la dezechilibrul presedintelui.Ea nu a spus daca Joe Biden a fost consultat de un medic dupa eveniment.Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a impiedicat si a cazut de doua ori in timp ce urca scara avionului Air Force One pentru o deplasare in Atlanta, scrie presa internationala.Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidential, Joe Biden s-a impiedicat de doua ori, cazand in genunchi, inainte de a se prinde cu mana de balustrada. Ajuns la capatul scarii, aproape de usa de imbarcare, el s-a intors si a salutat personalul care era la sol.Air Force One a decolat la scurt timp dupa incident de la baza militara din Andrews, in periferia Washingtonului.