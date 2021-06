Klaus Iohannis, de Ziua Drapelului National: "Este parte a identitatii noastre si semnifica unitatea natiunii romane, independenta, suveranitatea si indivizibilitatea statului"

Potrivit presedintelui, Ziua Drapelului National reprezinta un prilej pentru a manifesta pretuirea fata de unul dintre cele mai importante simboluri nationale."Alaturi de Stema si Imn, Drapelul este parte a identitatii noastre si semnifica unitatea natiunii romane, independenta, suveranitatea si indivizibilitatea statului, legatura neintrerupta dintre trecutul, prezentul si viitorul nostru. Urmas al vechilor steaguri de lupta, intruchipare a libertatii si neatarnarii, Drapelul National a fost martorul celor mai importante momente ale Romaniei moderne. Sub culorile sale, natiunea noastra si-a castigat independenta, a realizat Marea Unire, a depasit evenimentele de cumpana ale celor doua razboaie mondiale si a reusit accederea in NATO si in Uniunea Europeana", a precizat Iohannis.Conform presedintelui, celebrarea constituie si un moment de comemorare a sacrificiului suprem pe care inaintasii nostri l-au facut in numele tarii."Acum, Drapelul Romaniei flutura alaturi de cele ale marilor natiuni, cu care tara noastra impartaseste aceleasi principii si idealuri si alaturi de care contribuie la stabilitatea si securitatea Europei, dar si a unor zone de conflict din lume. Dragi romani, Drapelul National este cel care ne aduce impreuna, indiferent de locul in care ne aflam, si ne face mandri ca apartinem natiunii romane. Sa ramanem uniti in jurul acestui simbol si, sub culorile sale, sa ducem mai departe aspiratiile si nazuintele poporului roman. La multi ani Romaniei si tricolorului nostru!", transmite Klaus Iohannis Palatul Cotroceni va fi iluminat sambata, incepand cu ora 21,00, in culorile drapelului, in contextul zilei nationale de celebrare a acestui simbol, informeaza Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat.