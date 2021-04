Cum a catalogat Ministrul de Interne activitatea politica a lui Ludovic Orban de cand a preluat sefia PNL: "A facut ceea ce trebuie"

Bode a declarat duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca Orban trebuie sa ramana in continuare la conducerea PNL , precizand ca "astazi va spun foarte clar ca presedintele Ludovic Orban a facut ceea ce trebuie pentru PNL din momentul in care preluat sefia acestui partid si pana astazi". Ministrul de Interne a mai precizat ca nu va candida la Congresul PNL pentru o functie de conducere la nivel national, ci intentioneaza sa candideze pentru presedintia organizatiei judetene PNL Salaj. Acesta a adaugat ca in cadrul congresului PNL din acest an trebuie dat un semnal referitor la modul in care se va raporta partidul la anul electoral 2024."Cred ca Congresul PNL, care va fi organizat in acest an, va da un semnal, nu doar in interiorul partidului, pentru ca sigur dam un semnal in interior, dar dam un semnal catre cetateni privind modul in care ne raportam noi, PNL, la anul electoral 2024", a explicat Bode.