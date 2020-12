Marcel Ciolacu: E timpul ca partidul sa promoveze oameni tineri

"Uitandu-ne si asistand, alaturi de toti romanii, la aceasta bataie pe ciolan intre partidele care au pierdut aceste alegeri, alaturi de colegii mei din Consiliul Politic National, am luat hotararea de a continua sa modernizam PSD si nicio functie din Parlament nu va fi ocupata de catre un membru al conducerii PSD sau de catre un presedinte de organizatie", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul partidului.El a mai spus ca desi liderii PSD sunt profesionisti recunoscuti in domeniile lor, iar partidul a castigat alegerile parlamentare, decizia a fost sa nu existe o disputa pe anumite functii."E timpul ca partidul sa promoveze oameni tineri, profesionisti si sa ne asiguram ca vom avea un viitor impreuna. Liderii PSD, chiar daca sunt profesionisti, chiar daca au castigat alegerile, chiar daca in domeniile lor de activitate sunt recunoscuti, au inteles ca nu trebuie sa existe in interiorul partidului o disputa pe anumite functii", a completat Ciolacu.