Nicusor Dan: Gabriela Firea cauta din nou scandalul si victimizarea, anuntand deschiderea teatrelor

"Gabriela Firea cauta din nou scandalul si victimizarea anuntand deschiderea teatrelor, desi reglementarile nationale interzic pentru moment spectacolele in spatii inchise. Gabriela Firea, daca ar fi fost un primar responsabil, ar fi pregatit inainte de 1 iunie spatiile in aer liber pentru organizarea spectacolelor, iar de la 1 iunie teatrele din Bucuresti si-ar fi inceput activitatea", a declarat Nicusor Dan, potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES.Primarul general al Capitalei, a scris, sambata, pe Facebook , ca teatrele si institutiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid pentru public incepand de luni. Ea preciza ca, pentru reluarea evenimentelor, fiecare institutie de spectacol isi va lua toate masurile necesare de siguranta pentru artisti si spectatori, iar programarea spectacolelor va tine cont in permanenta de evolutia epidemiologica in plan local si de masurile care sunt necesare, conform reglementarilor in vigoare, astfel incat sa nu existe riscuri de infectare a participantilor la manifestari.