Nicusor Dan: Am decis sa cream o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara. Trebuie sa implementam principiul "platesti cat arunci"

"Am decis, impreuna, sa cream un ADI, o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, Primaria Generala si cele sase primarii de sector, astfel incat sa implementam impreuna strategia de colectare a deseurilor si de tratare a deseurilor din Bucuresti si sa putem sa accesam bani europeni pe exercitiul 2014 - 2020, care erau disponibili inca din 2014 si nu au fost atrasi", a afirmat el. De asemenea, Dan a sustinut ca "tariful trebuie sa fie proportional cu cat arunca fiecare dintre locuitori".Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tánczos, s-au intalnit cu reprezentanti ai administratiilor publice din sectoarele municipiului Bucuresti si Ilfov, pentru a discuta o abordare integrata a gestionarii problemei deseurilor."Am discutat despre deseuri. Este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti, nu ne mai permitem sa o amanam. Important este ca avem, Primaria Generala si cele sase primarii de sector, o viziune comuna despre cum trebuie tratate deseurile in municipiul Bucuresti care se va concretiza, foarte curand, intr-o noua strategie si un nou plan de actiune asupra deseurilor din Bucuresti. Am decis, impreuna, sa cream un ADI, o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, Primaria Generala si cele sase primarii de sector, astfel incat sa implementam impreuna strategia de colectare a deseurilor si de tratare a deseurilor din Bucuresti si sa putem sa accesam bani europeni pe exercitiul 2014 - 2020, care erau disponibili inca din 2014 si nu au fost atrasi. Am fost cu totii de acord ca trebuie sa trecem la colectarea selectiva, o sa urmeze o dezbatere publica si moral si legal trebuie sa facem asta. A fost o discutie daca sa facem o colectare selectiva pe baza sau pe cinci fractii, e o discutie tehnica la care sper sa participe cat mai multa lume la dezbaterea publica", a declarat Nicusor Dan, intr-o declaratie de presa sustinuta joi seara, la finalul intalnirii.De asemenea, Nicusor Dan a precizat ca toti cei prezenti la aceasta intalnire au apreciat ca bucurestenii trebuie sa plateasca in functie de gunoiul pe care il vor arunca."Am fost cu totii de acord ca trebuie sa implementam principiul platesti cat arunci, in sensul ca pentru acele categorii de deseuri care sunt amestecate, nu vorbim de acelea care sunt usor de valorificat, cum este biodegradabil, tariful trebuie sa fie proportional cu cat arunca fiecare dintre locuitori. Am deci ca modalitatea in care sectoarele colecteaza sa fie unitara tocmai ca procesul de informare sa fie mai rapid si sa existe un confort. Am mai convenit crearea unui grup de lucru si urmatoarea intalnire intre primar, primari de sector si ministru va avea loc peste doua saptamani", a declarat Nicusor Dan.La randul sau, ministrul Mediului, Barna Tánczos, a anuntat ca la nivel national se lucreaza la un proiect de realizare a unor centre de depozitare a deseurilor voluminoase."In ceea ce priveste Ministerul Mediului, vom contribui la eficientizarea acestui sistem, prin lansarea sistemului SGR, la nivel national, cu siguranta acest sistem va contribui la colectarea selectiva. Pe de alta parte, lucram la un proiect national prin care ajutam autoritatile publice locale in realizarea unor centre de depozitare pentru deseurile voluminoase, vorbom de deseurile din constructii, mobilier, acele deseuri care nu au voie sa ajunga in deseul menajer", a declarat Barna Tánczos.