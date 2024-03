Acuze PNL-PSD. Sighiartău: Starea de confuzie ne afectează. Pucheanu: PNL e bulversat de ani de zile, nu era nevoie de noi pentru asta

Desemnarea unui candidat la primăria Capitalei naște noi tensiuni între PNL și PSD. Robert Sighiartău, vicepreședinte PNL, a acuzat că "PSD a creat o stare de confuzie" care îi afectează pe liberali. În replică, vicepreședintele social-democrat Ionuț Pucheanu l-a ironizat și a susținut că "PNL-ul era oricum bulversat de ani de zile", iar pentru liberali "lucrurile nu stau OK".

Decizia ar urma să fie luată joi, potrivit digi24.ro.

"La Capitală ar fi mai mare rușinea să mergem împreună și să nu reușim să mobilizăm atâta electorat cât să reușim să îl învingem pe Nicușor Dan.

Mi se pare că PNL sunt în perioadă de negare, nu vor să accepte în ce situație se află din punct de vedere al scorului. Dacă vom insista pe candidați fără notorietate cel mai probabil ne vom face de răs și unii, și alții. PSD nu dorește să se mai facă de râs. Din nefericire pentru colegii de la PNL, cei care vin pe linia de stânga sunt mai bine plasați ca ai lor acum.

Știu înțelegerile, ne vom ține de ele, dar e o realitate peste care nu pot trece. Mi se pare că PNL e bulversat de ani de zile, nu a fost nevoie de noi pentru asta, sunt în vrie de ceva vreme, o arată cifrele, ne uităm pe sondaje. Pentru PNL lucrurile nu stau OK", a declarat Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD.

Robert Sighiartău, vicepreședinte PNL, spune că ideea unui candidat comun a venit inclusiv de la PSD, când s-au decis și comasarea alegerilor și liste comune la europarlamentare.

"Povestea cu candidatul comun a venit inclusiv de la PSD, ne-au spus că ne-ar lăsa să punem un candidat de la PNL. Aici a fost o capcană, prin care PSD a vrut să îmbrățișeze formal PNL, și, din păcate, noi, cei din PNL, am fost afectați de această propunere de candidat comun. Eu am spus de la început, și colegii de la București au spus, că trebuie să mergem separat, că PNL are electorat de dreapta în București și trebuie să îl fructifice.

Această stare de confuzie acum ne afectează, trebuia să începem cu candidatul nostru Sebi Burduja și să mergem înainte. Nu e timp pierdut, dar acum clar arată confuzie, nimeni nu știe care sunt candidații. Vestea proastă pentru PSD e că Gabriela Firea nu va ajunge niciodată primar la Capitală, așa cum Ciolacu nu va ajunge președintele României, din punctul meu de vedere.

Cu o campanie bună, fără confuzii tipice PSD, am putea face o figură frumoasă (Sebastian Burduja să îl învingă pe Nicușor Dan - n.r.), dar povestea cu candidaturi comune la București nu e în regulă pentru noi. Pe mine nu mă încurcă coaliția.", a mai spus Robert Sighiartău.

