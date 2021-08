Sondaj Politico: PNL este în cădere liberă iar PSD are aproape cât toată coaliţia. Cum au evoluat USR și AUR

În ultima perioadă, PNL a scăzut în intenția de vor și a ajuns la 18%, potrivit politico.eu De asmenea, Alianța USR PLUS (așa cum a participat la ultimele alegeri parlamentare, unde a obținut 15,4% din voturi) a scăzut la 12% în intenția de vot a electoratului, fiind depășită de AUR , care are 14%, iar la alegerile parlamentare a obținut un scor de 9,1%. UDMR se poziționează la limita pragului electoral, cu 5% intenție de vot, în timp ce restul partidelor aunt sub pragul electoral. PMP are 4% în intenția de vot, în timp ce Pro România și PPUSL câte 3%. PSD a obtinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat si 28,90% pentru Camera Deputatilor, iar PNL - 25,58% la Senat si 25,19% la Camera Deputatilor, potrivit datelor finale, inainte de solutionarea contestatiilor, prezentate miercuri, 9 decembrie, de Biroul Electoral Central.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS , care a obtinut 15,86% la Senat si 15,37% la Camera Deputatilor.Partidul pentru Unirea Romanilor (AUR) are 9,17% dintre voturi la Senat si 9,08% la Camera Deputatilor, iar UDMR a obtinut 5,89% la Senat si 5,74% la Camera Deputatilor.PMP si Pro Romania nu au atins pragul de 5% pentru a intra in Parlament.Datele prezentate sunt obtinute din centralizarea rezultatelor inainte de solutionarea contestatiilor depuse la Biroul Electoral Central.