Am nevoie de o lobotomie

Am citit cu mai putin de o ora inainte rezumatul candidatului PMP la sectorul 3, domnul Neamtu dupa ce am vazut o interventie deliranta pe facebook in care omul spune ca el este cel mai bun si vocea libertatii. CV-ul este siderant. Are o parte de voluntariat si serviciu in interesul comunitatii. Asa arata:Te inchini si te gandesti ca fie esti un bou fie nu ai inteles tu ce e ala voluntariat si serviciu in folosul comunitatii. Cel mai probabil ambele.De cateva zile, trec prin CV-urile sperantelor liberale, oameni care au intrat in parlament inainte de 30 de ani. Imi vine sa-mi parasesc creierul. Reteta este aceeasi ca la PSD . Copiii de bani gata, facultati pe bani, cursuri care suna pompos, dar care nu inseamna nimic, slujbe politice si apoi in Parlament. Din opt tinere sperante, doar doua au CV-uri accceptabile pentru pozitia lor, desi ambele CV-uri pot fi cu usurinta atacate. Unul este mediocru, restul de cinci sunt catastrofale.Nu este unul din cei cinci ramasi, unul sa fii terminat o facultate pe bune, toti termina particulare de tot rasul, doi dintre ei, aceasi particulara, din acelasi oras, Arad, facultate care a fost in nenumarate scandaluri de coruptie si diplome false.Unul este o ruda a unui fost lider PDL acum europarlamentar . Nu termina facultatea si are deja o slujba importanta, desigur, la firma lui tata. Face colegiul controlat de domnul Oprea si are doar slujbe la stat si in acelasi timp functii pompoase la firma tatalui lui. Ajunge parlamentar inainte de 30 de ani.Altul devine consultant politic la 21 de ani si da sfaturi dupa cum el insusi declara ministrilor si deputatilor. La 21 de ani! Facultatea tot la particular si de 7 ani se declara doctorand. Este fiul uneia dintre cele mai influente doamne din Arad. LA 29 de ani este in parlament.Al treilea infiinteaza noua ONG -uri din care sase fac acelasi lucru. Toate primesc finantare de la primarie unde el este si consilier . Este si in sapte consilii de administratie in perioada in care este si director de Agentie de Presa cu contracte cu primarii PNL , face si management de proiect pe bani publici si consilier. Este primul pe lista PNL-ului in Arad si ajunge deputat O doamna a carei familie detine o parte importanta din Digi ajunge parlamentara dupa ce este intr-o relatie cu unul dintre cei mai bogati si mai corupti romani, om cu legaturi foarte, foarte solide cu Securitatea. Asta dupa ce termina o facultate de toata batjocura si este firesc angajata la doua firme prestigioase de avocatura foarte legate de contracte cu statul si de domnul mai sus mentionat. Relatia se termina cand apar dosarele penale. Are o alta relatie cu unul dintre cei mai corupti ministri si isi asigura si al doilea mandat in parlament.Ultimul are o functie incredibil de importanta in PNL. CV-ul lui este o impostura la fel ca CV-urile tuturor celorlalti. Si el pretinde ca a avut o cariera in privat, la 20 de ani este deja un om important intr-o afacere cu Toyota . In fapt, baiatul care spune repetat ca vine dintr-o familie modesta a fost angajat la una din firmele celei mai bogate familii din zona. Familia lui. Gurile rele spun ca baiatul a ajuns la cel mai bun liceu din oras dupa ce familia a decis ca Grupul Scolar Agricol unde a fost repartizat datorita rezultatelor proaste ii putea nenoroci cariera. La 27 de ani este in parlament.Toti acestia sunt toata ziua la televiziuni. Antena 3, Digi, B1TV, Realitatea ii promoveaza, desigur dezinteresat pe toti. Cele doua tinere, cu CV-uri pe bune si cu realizari profesionale peste medie sunt total ignorate.Am dat si peste un fost colaborator al Securitatii, om care la 41 de ani a facut o facultate si, cel mai probabil, viitor ministru PNL-ist. Un deputat nu avea nimic la CV. Am cautat informatii si omul este foarte dubios, fost ofiter activ pana in 1999 si cu un doctorat la o facultate de care nu a auzit nimeni. Un alt deputat facea facultatea la Bacau si era ditamai director de firma importanta la Bucuresti. Om serios al carui nume apare alaturi de Negoita in scandalul prostituatelor de lux.Ministrul Dezvoltarii Stefan, domnul a carei grinda l-a obligat sa aiba o casa de 900 de metri patrati pe care nu si-a platit impozitul are un CV de 16 cuvinte cu tot cu numele. Cand am scris despre asta am fost balacarit intai dur de un domn Costea Ionel si apoi am fost invitat la o vizita in orasul domnului ministru. Domnul Costea este un angajat foarte prosper al firmei ministrului. Fata domniei sale este consiliera lui, desi are un CV de tot rasul. Sora si sotia altui sef liberal, domnul Guran, si el un domn foarte iubit de televiziuni, au fost si ele angajate de ministrul liberal.Domnul ministru Stefan era PNL-ist-ul cu mesajul cel mai dur impotriva pilelor PSD-ului.