Florin Citu, dupa imbunatatirea ratingului de tara: "Eroii din economia romaneasca sunt companiile private, antreprenorii"

"Eroii din economia romaneasca sunt companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul si cu care m-am consultat de cele mai multe ori. Fara increderea lor nu reuseam. Realizarea este cu atat mai mare cu cat vine in contextul celei mai mari crize sanitare din ultimii 100 de ani", a declarat premierul Florin Citu.Premierul a spus ca actualul guvern a castigat "clar si fara dubiu increderea institutiilor internationale si a investitorilor straini"."As vrea sa mai anunt o premiera astazi, am reusit sa reducem deficitul bugetar, sa avem venituri mai mari la buget, sa stabilizam economia, in conditiile in care nu am introdus nicio taxa noua si nu am marit nicio taxa existenta. Anul trecut, ca ministru de Finante, intr-un guvern liberal, am vorbit despre incredere si am cerut sa aveti incredere in mine, ca voi lua masurile cele mai bune pentru revenirea rapida a economiei. Asa s-a intamplat"Am promis ca voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de tara. Aceasta decizie este garantia ca ceea ce am facut a fost bine. Mai mult, aceasta decizie arata ca programul de guvernare asigura stabilitatea Romaniei", a mai declarat Citu, care le-a transmis si un mesaj ministrilor din cabinetul Citu."Aveti obligatia sa accelerati reformele pentru bunastarea romanilor. Economia liberala este singura solutie pentru a oferi bunastare tuturor romanilor.Tot ce am facut, am facut in conditiile in care PSD ne-a atacat constant. Astazi, dupa deicizia agentiei de rating, sper ca intelege si Ciolacu ca am luat o decizie buna.PSD ramane principalul dusman, nu doar politic, ci si al stabilitatii economice", a mai declarat Citu. Agentia de rating Standard & Poor's a anuntat imbunatatirea perspectivei de la "negativ" la "stabil" aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta. "Aceasta este prima modificare in sens pozitiv a perspectivei rating-ului Romaniei operata de aceasta agentie din noiembrie 2013", a transmis, vineri seara, Ministerul Finantelor.De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.