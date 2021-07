AUR se opune sancțiunilor UE împotriva Ungariei. Acuză Comisia Europeană că „aplică un dublu standard”

Comisia Europeană amenință Ungaria

George Simion se compară cu Viktor Orban

„Comisia Europeană aplică un dublu standard și amenință că va folosi contra Ungariei un mecanism prin care îi va suspenda la toamnă fondurile europene, pentru că nu se conformează ideologiei unice, de esență neo-marxistă, a diriguitorilor Uniunii. Alianța pentru Unirea Românilor consideră că această condiționare a aprobării Planurilor de Redresare și Reziliență, precum și a fondurilor europene, de asumare a ideologiei corectitudinii politice, este inacceptabilă și se află în contradicție cu tratatele europene existente”, se arată în comunicatul AUR.„Cerând Comisiei Europene să aloce fonduri în mod diferențiat doar «maghiarilor cinstiți și de bună credință», Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, face o distincție inadmisibilă între cetățenii europeni, în funcție de acceptarea sau nu a „corectitudinii politice”. Accesul diferențiat la fondurile europene, pe criterii ideologice, este imoral, incorect și contravine principiilor de funcționare a Uniunii. Este, implicit, un mecanism de penalizare a cetățenilor care au ales în mod democratic, la urne, un guvern cu alte valori și priorități politice diferite decât cele asumate de domul Cioloș”, transmite AUR.AUR susține acuzațiile co-președinților grupului ECR, Ryszard Legutko și Raffaele Fitto, care au afirmat despre Comisia Europeană că folosește duble standarde față de statele membre UE.„AUR susține poziția exprimată de co-președinții Grupului ECR, Ryszard Legutko și Raffaele Fitto, care acuză Comisia Europeană de folosirea unor duble standarde față de națiunile membre ale Uniunii: pe cele obediente le recompensează, în timp ce pe cele care o au altă viziune cu privire la viitorul Europei, care pledează pentru subsidiaritate și respectarea Tratatelor, dar și pentru familie și valori creștine, le penalizează sub false pretexte. Acest tip de șantaj riscă să adâncească clivajele valorice care divid o Europă fragilă, să submineze coeziunea deja precară a Uniunii, mai ales după Brexit "Națiunile europene se confruntă cu un nedorit și inegal război politic și cultural între două viziuni diferite asupra Europei. Într-o parte se află câteva națiuni demne, care au curajul să vorbească despre onoare și tradiție creștină, în plină Europă secularizată, iar în partea cealaltă avem de-a face cu o grupare ideologică intolerantă, ce a acaparat instituțiile generosului proiect care a fost Europa în viziunea părinților ei fondatori”, se mai arată în comunicatul AUR.„AUR se poziționează de partea celor care doresc păstrarea diversității culturale și naționale a Europei și care se opun proiectului unei Europe imperiale, care impune prin constrângere o singură viziune despre om și societate. AUR este pentru o Europă a națiunilor, pentru respectarea tratatelor existente și împotriva tratamentului discriminatoriu pe criterii ideologice a statelor membre și a cetățenilor” a mai transmis AUR.Pe 20 iulie, comisarul european pentru Justiției, Didier Reynders, a anunțat marți că, CE nu va aproba Planul de Relansare și Reziliență al Ungariei până când guvernul Viktor Orban nu va implementa reforme în justiție. De asemenea, Ungaria trebuie să furnizeze garanții că marile cazuri de corupție semnalate de OLAF sunt investigate de procurori.Oficialul european a spus că Ungaria are ”probleme sistemice” cu respectarea statului de drept, iar Comisia Europeană e pregătită să utilizeze toate mijloacele, inclusiv suspendarea fondurilor europene.Pe 14 iulie, George Simion, co-presedintele AUR , s-a comparat cu premierul autocrat al Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu al publicatiei maghiare Azonnali. Simion, care si-a facut un nume din actiunile si declaratiile anti-maghiare in Romania, sustine ca formatiunea pe care o conduce are ca model Fidesz, partidul lui Viktor Orban."Sunt Viktor Orban al Romaniei, pentru ca AUR si Fidesz (partidul de guvernamant maghiar) au aceeasi ideologie". Pentru el, Viktor Orban este si un model, pentru ca "s-a ridicat pentru poporul sau". In general, el crede ca cele mai bune politici sunt cele facute de guvernele de la Budapesta, Varsovia si Ljubljana", a spus liderul AUR.