Momente din "culisele" semnarii acordului Coalitiei. Dan Barna:"Nu va imaginati ca am stat imbufnati si discutand jumatati de cuvinte" VIDEO

Cum s-a desfasurat intalnirea PNL-USRPLUS-UDMR

De ce a fost aleasa Ioana Mihaila

Vicepremierul Dan Barna a declarat ca liderii coalitiei au stabilit ca episodul demiterii lui Vlad Voiculescu sa nu se mai intample."Am stabilit un mecanism prin care o situatie cum a fost cu Vlad Voiculescu sa nu se mai intample. Felul in care ideea unei demiteri a fost inteleasa de PNL si de UDMR sau USR PLUS a fost diferita si a trebuit sa stam doua zile sa discutam", a spus Dan barna, miercuri seara la TVR.Dan Barna a mai explicat ca a fost un moment de nedreptate pentru USRPLUS."A fost un exercitiu neinspirat. Daca intr-un guvern monocolor premierul are atributul exclusiv de a demite un ministru, in cadrul coalitiei ministrii respectivi nu sunt acolo doar prin vointa premierului. Stabilitatea guvernului tine de coalitie. A fost un moment de nedreptate pentru USRPLUS ceea ce s-a intamplat. Liberalii au inteles ca nu s-a procedat cum ar fi trebuit.Ceea ce a vazut toata Romania a fost ca Vlad Voiculescu a fost victima unui linsaj mediatic in ultima vreme, la televiziunile numite "de casa". In momentul in care devii tinta intr-o campanie de linsaj orice gest este criticat.Premierul si el a fost sub aceasta presiune. Modalitatea in care s-a intamplat acest lucru a generat situatia delicata. Traim intr-o tara in care din pacate media si Facebook fac agenda publica. Modalitatea prin care functioneaza societatea s-a schimbat", a spus Dan Barna.Dan Barna a mai spus ca au fost luate in calcul toate scenariile atunci cand au inceput negocierile."Unul a fost sa mergem mai departe, pentru ca altfel va fi foarte greu sa punem tara intr-o criza politica, peste pandemie, am ales sa discutam.Cand am inceput negocierile, toate optiunile erau pe masa.Deciziile au fost luate colegial inseamna ca discutam si luam deciziile dupa ce vom analizat.Am stat la masa cu domnii Citu, Orban si Hunor si am stabilit ca prin acest acord restabilim increderea.Am vazut in ochii lor intelegerea ca trebuie sa mergem impreuna. Nu va imaginati ca am stat imbufnati si discutand jumatati de cuvinte.Premierul avea argumentele lui, noi aveam argumentele noastre.Din acest eveniment, si premierul Citu si Orban si noi am inteles ca trebuie sa functionam in limite de coabitare ca sa putem functiona. Fiecare a inteles unde a gresit", a mai spus vicepremierul."Am vazut in doamna Mihaila un om cu verv si care mi-a dat un sentiment sanatos ca Sanatataea este pe maini bune.Ministerul Sanatatii este cel mai greu minister din Romania.Doamna Mihaila si-a asumat sa duca mai departe proiectele lui Vlad Voiculescu. Am toata increderea ca va avea si puterea si intelepciunea sa faca acest lucru", a mai spus liderul USR.Dan Barna a mai spus ca refuzat interimatul la Sanatate pentru ca a fost informat dupa ce se luase decizia.El a mai precizat ca "este o stire falsa ca am cerut capul unui ministru liberal la schimb.Ieri am convenit ca nu mai iesim public sa ne cerem capul, stam la masa si ne certam pana gasim o solutie si mergem mai departe".Documentul semnat de Coalitie prevede ca deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formatiunilor din coalitie si ca responsabilitatea politica se asuma impreuna, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coalitiei si a premierului.