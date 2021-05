Premierul Citu, suparat pe jurnalistii care il asteptau la intrebari: "Presa nu s-a civilizat in 30 de ani trecuti de la Revolutie"

Jurnalistii i-au cerut premierului sa le raspunda la intrebari si i-au spus ca astfel de imagini erau filmate doar pe timpul cand Liviu Dragnea era presedintele Camerei Deputatilor si refuza sa faca declaratii. In acest context, Florin Citu a replicat:"Nu v-ati civilizat in 30 de ani trecuti de la Revolutie. In orice tara civilizata, declaratiile se dau intr-un cadru organizat. Va astept la Guvern pentru conferinte", a spus premierul.Premierul Florin Citu a prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in Parlament insa, la finalul sedintei, a refuzat sa faca declaratii de presa si sa raspunda la intrebarile reporterilor.PNRR trebuie prezentat la Bruxelles pana la finalul lunii mai. Planul a creat tensiune intre opozitie si putere, dar si in interiorul Coalitiei.