PSD, un nou atac la cabinetul Citu: "1.500 de euro pe minut se adauga la deficitul comercial al tarii"

"Pe timpul guvernarii PSD , Romania avea a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta din UE, de 34,6% in PIB. In conditiile in care guvernarea PSD a lasat si o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Cu toate acestea, in guvernarea PNL- USR-PLUS -UDMR viitorul economic si social al Romaniei a fost amanetat! E adevarat, modelul PNL-USR-UDMR ajuta economic alte state, nu Romania! 1500 euro pe minut se adauga la deficitul comercial al tarii.Asta inseamna importuri mai mari decat exporturile in fiecare zi a guvernarii Citu. Astfel, romanii subventioneaza productia si locurile de munca din alte state, de unde importam masiv. Din nou, ZERO solutii din partea guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR pentru a diminua acest dezechilibru grav, care ne ingroapa economia. Si pentru aceasta, Guvernul Citu trebuie sa plece!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a PSD.Plenul Parlamentului se va reuni marti, 29 iunie, pentru dezbaterea si supunerea la vot a motiunii de cenzura depuse de parlamentarii PSD, dupa cum a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban Textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Florin Citu a fost citit miercuri, 23 iunie, in plenul reunit al Parlamentului de liderul grupului senatorilor PSD, Lucian Romascanu Motiunea de cenzura este intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu", iar in textul acesteia social-democratii sustin ca guvernarea PNL-USR-UDMR "conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare".