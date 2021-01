Rares Bogdan regreta ca a spus despre Ludovic Orban ca "i s-a umflat capul": "E un limbaj mai de strada, dar asta cu lupul alfa e ok"

"Demisia, dupa alegeri"

Atac in serie

Rares Bogdan a spus ca i-au fost scoase din context si spusele referitoare la demisia liderului PNL . Acesta ar fi trebuit sa plece dupa alegeri, acum e tardiv."E o exprimare careia trebuia sa-i gasesc niste sinonime. Asta cu masculul alfa, lupul alfa e ok, dar am folosit la un moment dat o exprimare care nu ma caracterizeaza si ar fi trebuit sa gasesc alta, legata de i s-a umflat capul. Nu e caracteristica limbajului meu, e un limbaj mai de strada pe care il regret. Este singurul lucru din interviu pe care il regret", a declarat Rares Bogdan, conform sursei citate.Rares Bogdan a mai spus ca demisia lui Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina dupa alegerile pierdute."Acum e tardiv, acum ne pregatim de congres . Si mai important decat asta, cu tot respectul pentru institutia la care lucrati si pentru dumneavoastra si ascultatori, voi vorbi despre ce avem de facut.Sigur, trebuia o analiza foarte serioasa a alegerilor, a cauzelor care au dus la pierderea alegerilor, dar acum va trebui sa ne concentram pe guvernare si sa stam in spatele premierului, pentru a incerca sa pornim o guvernare fructuoasa pentru Romania, care sa modernizeze aceasta tara, care de 30 de ani asteapta aceasta modernizare", a declarat europarlamentarul.Intrebat de sursa citata, daca i-a cerut scuze lui Ludovic Orban, Rares Bogdan a raspuns: "N-am vorbit inca. O sa vorbesc, pentru ca n-am cu el ca persoana o problema, am ca exercitare a pozitiei, cum si-a exercitat pozitia de presedinte . Nu am cu el ca om ceva. E o pers placuta, putem bea ristretto impreuna, un ceai. Alcool nu prea bem nici eu, nici el".Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a criticat dur pe liderul liberalilor, spunand despre acesta ca a condus partidul de unul singur, fara ca el si alti lideri din teritoriu sa aiba "niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii".Lui Rares Bogdan i s-a alaturat si secretarul general al partidului, Robert Sighiartau, care a declarat ca Ludovic Orban trebuie sa-si dea demisia de la sefia partidului, pentru modul in care formatiunea politica a fost condusa "discretionar".