Cristian Ghinea anunță că la Congresul USR PLUS vor participa doar persoane vaccinate anti-COVID

"Decizia Biroului Naţional este că doar persoanele vaccinate participă, pentru că USR PLUS susţine vaccinarea şi am vrut să dăm un semnal politic în această direcţie", a afirmat Ghinea, marţi, la Parlament. Liderul PLUS Dacian Cioloș a cerut ca la congresul de fuziune USR PLUS să poată participa și delegați nevaccinați, susțin surse din partid pentru ziare.com. Europarlamentarul a invocat faptul că interzicerea celor nevaccinați ar fi discriminatorie. Propunerea lui Cioloș a fost respinsă de conducerea USR PLUS.Congresul partidului e programat pe 2 octombrie.