O altfel de revista a presei. Esential in 29 octombrie

➤ Covid-19. Record de noi cazuri - 6.481.➤ Capitala a depasit o mie de cazuri, in ultimele 24 de ore, dar, judet care, raportat la populatie, testeaza la fel de mult ca Bucurestiul.➤ Un jandarm sibian de 43 de ani,care ar fi trebuit sa fie demult la pensie. Aceasta este realitatea sumbra a spitalului COVID din Rosiorii de Vede si, cel mai probabil, si din alte spitale de provincie.➤ Site-ul cu informatii despre cardul european de sanatate,. CNAS: "Se face o ancheta interna". Mai multe persoane, evacuate. Ministerul Educatiei face lista pentru acordarea de tichete sociale de 500 de lei in preajma campaniei electorale, la aproape 3 luni de la adoptarea legislatiei prin ordonanta de urgentadin istorie - atrage atentia Asociatia Pro Infrastructura Petrom a intrat pe pierdere in Trimestrul al III-lea din 2020, de la un profit de aproape 800 de milioane de lei acum un an, pe fondul unor incasari mai mici cu 26%. Pe Nicusor Dan , dupa prima zi de mandat : "Primaria Capitalei are Gabriela Firea , despre auditul de la Primaria Generala: "iar acest lucru nu este o noutate"➤ In pandemie,conduse de administratorul Companiei Municipale Parking Carmen Dan , de ziua lui Liviu Dragnea : Am regasit acelasi om puternic si semet // Nu cumva parlamentarii PSD actuali erau oamenii lui Dragnea in decembrie 2016?➤ Finul lui Firea, directorul general de la Termoenergetica, platit cu 6000 de euro lunar, va fi dat afara /, candidand al doilea pe lista PSD Ilfov➤ Firea cere redeschiderea scolilor din Bucuresti: Nu exista nicio justificare /➤ Fostul viceguvernator al BNR , chiar de ziua lui. Pedeapsa i-a fost redusa de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce in prima instanta primise 7 ani de inchisoare . Portretul demnitarului trimis la inchisoare chiar de ziua lui de nastere➤ Sedinta de campanie la➤ Refuzat de Ciolacu pentru un loc in Parlament,➤ Demisii la varful PSD Suceava: "Se dicteaza de la Bucuresti"la Iohannis si Fritz: "De ce toti invingatorii au nume de evrei? Imi e dor de traci". Si-a promovat sotia care lucreaza la primarie➤ Preotul care a provocat, la un pas de liberare. A fost acuzat de abuzuri sexuale, alaturi de fostul episcop de Husi➤ Judecatoria Timisoara i-a anulat unui barbat amenda primita pentru nepurtarea mastii de protectie in incinta unei benzinarii, deoarece- Dragos Paul AligicaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.