Primarul român care a participat, „conform tradiției”, la deschiderea anului școlar în 17 școli

Primarul din Suceava a participat luni la deschiderea noului an școlar de la 17 școli. Anunțul a fost făcut chiar de edil, pe Facebook.

„Conform tradiției, aș putea spune, pentru al 20-lea an consecutiv, am participat la deschiderea noului an școlar la mai multe unități de învățământ din orașul nostru”, a scris primarul Ion Lungu, enumerând și școlile la care a participat.

„Am facut apel la colaborarea tuturor factorilor implicați în educarea copiilor: Școală-Familie-Biserică-Autoritatea publică locală. Le-am adus la cunoștință faptul că și în anul școlar 2023-2024 municipalitatea suceveană va premia performanța școlară, respectiv suma de 5.000 lei pentru cei care vor lua 10 la examenul de bacalaureat și 3.000 lei elevii care vor lua nota 10 la examenul de evaluare”, a mai scris primarul din Suceava, pe Facebook.

Ads