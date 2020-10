Grindeanu: Am validat in Consiliul Politic National listele pentru 19 organizatii. PSD depune la BEM miercuri listele pentru Bucuresti

Acesta a mai spus ca Ion Mocioalca , proaspat revenit in PSD de la Pro Romania va deschide lista la Camera Deputatilor in Calarasi, iar presedintele sindicatului national al politistilor Dumitru Coarna va fi primul la Senat, tot in Calarasi."Noi am continuat astazi sa aducem specialisti pe listele noastre, oameni competenti, cunoscuti pentru realizarile lor profesionale. Azi in Consiliul Politic National am validat listele pentru 19 organizatii, urmand ca maine sa face o sedinta a CPN pentru validarea restului de organizatii. Maine la 16.00 orgfanizatia PSD Bucuresti va depune listele la biroul electoral municipal", a afirmat Sorin Grindeanu marti la finalul Consiliului Politic National.El a adaugat ca Ion Mocioalca, secretarul general al Pro Romania a revenit in PSD si va candida la Caras. Intrebat daca Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor deschide lista PSD la Senat, in Calarasi, Grindeanu a confirmat informatia."Da. Calarasi e o organizatie care a castigat si si Primaria municipiului Calarasi. Toti candidatii la Calarasi au trecut de aceste criterii, fie ca vorbim de domnul Rafila, de domnul Mocioalca la Calarasi. Domnul Mocioalca e fostul secretar general Pro Romania". a explicat Grindeanu.Acesta a mai spus ca si lista candidatilor PSD Dolj a fost aprobata. Chestionat daca avocata Laura Vicol se regaseste pe listele PSD, prim-vicepresedintele partidului a replicat: "Din cate stiu eu nu". Grindeanu a mai spus ca Gratiela Gavrilescu este pe locul al treilea pe lista candidatilor PSD Prahova."Cred ca da, e pe locul 3, daca nu ma insel la Prahova (Gratiela Gavrilescu ). Dar toti colegii sunt membri ai PSD. Doamna Gavrilescu e membru al PSD, candideaza la Prahova. Candideaza si Maya Teodoroiu. De asemenea, candideaza presedintele organizatiei Bogdan Teoader", a conchis Grindeanu.