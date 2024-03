PSD continuă cu „marea racolare” înainte de alegeri. Al zecelea primar din Timiș renunță la partidul său și anunță că trece la social-democrați

Un primar ales pe listele Partidului Republican, la alegerile din 2020 în comuna Curtea din judeţul Timiş, a anunţat sâmbătă, 9 martie, că va candida sub sigla PSD la alegerile locale din 2024.

Acesta este al zecelea primar care renunţă la partidul său şi se alătură PSD Timiş.

”Marinel Crăciunescu, primarul comunei Curtea, s-a alăturat echipei noastre şi va candida pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. Am vizitat comuna Curtea de mai multe ori în ultimii ani şi am văzut că lucrurile se mişcă, am văzut proiecte importante puse în practică de Marinel Crăciunescu. Am purtat cu el nenumărate discuţii şi l-am sprijinit când a fost nevoie, iar de azi suntem colegi şi am convingerea că va câştiga un nou mandat de primar la alegerile din 9 iunie”, a transmis Alfred Simonis, preşedintele PSD Timiş, pe Facebook.

Marinel Crăciunescu este unul dintre cei mai tineri primari din judeţul Timiş. El a candidat în 2020 sub sigla Partidului Republican.

În ultimele două săptămani, mai mulţi primari au anunţat că lasă partidele sub sigla cărora au obţinut mandatul de primar în 2020 şi aleg PSD. Aceştia provin din PNL, USR, Partidul Republican, PRO România şi PMP.

Odată cu transferul anunţat sâmbătă, numărul primarilor care au afirmat că vor candida în alegerile din 9 iunie sub sigla PSD a ajuns la 10. Acestora li se adaugă Dragos Buicu, primarul din comuna Valcani care a anunţat că va candida independent, iar social-democraţii au transmis că îl vor susţine.

Primari care vor candida din partea PSD:

1. Foeni – Saveta Moldovan – USR

2. Uivar – Bogdan Săvulescu – PMP

3. Variaş – Nicolae Birău – PRO România

4. Dudeştii Vechi – Bono Cucalan – PNL

5. Loebling – Ioan Munteanu -PNL

6. Tomeşti – Costel Medelean – PNL

7. Cenei – Sărgean Tanasin – PARTIDUL REPUBLICAN

8. Checea – Ionică Breje – PNL

9. Găvojdia – Dănuţ Stoica – PNL

10. Valcani – Dragoş Buicu – PNL – va participa la alegerile din 9 iunie independent susţinut de PSD

11. Curtea – Marinel Crăciunescu – PARTIDUL REPUBLICAN

Viceprimari care vor candida din partea PSD:

1. Uivar – Petru Manuel Catlan – PMP

2. Jamu Mare – Abebi Lucian – USR

3. Sânandrei – Iosif Minnich – PNL

4. Gottlob – Cristian Cerba – PNL

5. Voiteg – Iulian Olaru – PNL

6. Remetea Mare – Cosmin Chira – USR

7. Săcălaz – Adrian Boboi – PMP

8. Maşloc – Eugen Iercu – PNL

9. Găvojdia – Ioan Gaşpar – PNL

