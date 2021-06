Pensiile vor creste in 2022 cel putin cu rata inflatiei, anunta ministrul Muncii: "Avem nevoie de reforma in materie de pensii"

Ea a precizat ca anul viitor va fi aplicabila actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor."Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne-a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14% facuta la finalul anului trecut si in conditiile in care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului 2022, inseamna ca anul viitor vom ramane cu actuala legislatie in materie de pensii si cel mai probabil vor creste cel putin cu rata inflatiei", a afirmat ministrul Muncii. Raluca Turcan a vorbit si de presiunea "in crestere" pe sistemul de pensii si de inechitatile "crunte" din sistem. Avem nevoie de reforma in materie de pensii . Ganditi-va ca acum avem un deficit la bugetul de asigurari sociale de 16 miliarde. Pana in anul 2030 vor iesi in plus, fata de cat ies in mod normal, la pensie aproximativ 1,8 milioane de pensionari , ca urmare a boom-ului de natalitate din perioada 1966 - 1969. Ca atare, presiunea pe sistemul de pensii este in crestere. Mai mult decat atat, intregul sistem este grevat de inechitati crunte.Raportul intre cea mai mica pensie si cea mai mare este de 1 la 100. Exista mii de pensionari care castiga in instanta impotriva statului roman si atunci avem obligatia sa crestem contributivitatea la sistemul de pensii aducand in calcul pensiilor cat mai multor oameni toti indicatorii de contributivitate , sa reducem inechitatile, sa facem sustenabil si predictibil acest sistem, nu la bunul plac al decidentilor politici care, de obicei in ajun de campanii, mai majoreaza pensiile, si in acelasi timp sa digitalizam toate dosarele de pensii", a adaugat Raluca Turcan.In ceea ce priveste alocatiile, a precizat ministrul Muncii, exista un calendar asumat de majorare a lor. "De altfel, va amintiti ca la inceputul anului am fost printre primii care au anuntat ca acest calendar se respecta si am majorat alocatiile de la 1 ianuarie", a spus Turcan. Ministrul Muncii a participat, sambata, la inaugurarea unui centru de zi pentru persoanele varstnice si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in orasul Stefanesti din judetul Botosani.