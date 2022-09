Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă și MAE au transmis vineri, 30 septembrie, că România nu va recunoaște referendumurile de anexare organizate de Rusia în cele patru teritorii ucrainene ocupate.

UPDATE 16:45 Reacția MAE

MAE a transmis că România condamnă în termenii cei mai fermi semnarea aşa-ziselor ”acorduri de intrare în componenţa Federaţiei Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupaţia ilegală a trupelor ruse, ca urmare a războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

Aceste ”acorduri” ilegale şi ilegitime fac parte din seria de încercări ale Kremlinului de a-şi justifica ocupaţia militară ilegală asupra unor teritorii aparţinând altui stat suveran şi reprezintă o escaladare iresponsabilă a actualei situaţii”, afirmă MAE.

”Aceste acţiuni nu pot produce niciun fel de efect din punct de vedere al dreptului internaţional, iar România nu recunoaşte validitatea acestora, în special în ceea ce priveşte operarea vreunei modificări în privinţa apartenenţei teritoriale a regiunilor ucrainene vizate la Ucraina.

Ca şi în cazul anexării ilegale a Crimeii şi Sevastopolului, acţiunile Federaţiei Ruse se bazează pe folosirea ilegală a forţei şi reprezintă încălcări grave ale celor mai importante principii şi norme de drept internaţional, consacrate, în special, prin prevederile Cartei ONU. Federaţia Rusă acţionează contrar tuturor responsabilităţilor pe care ar trebui să le îndeplinească, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, care este garantul păcii şi securităţii internaţionale”, precizează MAE.

România reaminteşte faptul că nicio achiziţie teritorială bazată pe încălcarea dreptului internaţional nu poate fi recunoscută şi reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei, precum şi pentru integritatea teritorială a acestui stat în graniţele sale recunoscute internaţional.

Nicolae Ciucă condamnă comportamentul ”iresponsabil” al Rusiei

Premierul Nicolae Ciucă a transmis că România ”continuă să fie aproape de Ucraina”.

”Condamnăm comportamentul iresponsabil al Rusiei, care nu are alt scop decât să pună în pericol perspectivele de pace şi securitate internaţională. Continuăm să susţinem principiile dreptului internaţional”, a transmis Nicolae Ciucă.

Știrea inițială:

Șeful statului a postat mai multe mesaje pe Twitter, la scurt timp după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele privind anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

Iohannis a anunțat adoptarea de către Consiliul European a unei Declarații comune în care este condamnată ”anexarea ilegală”.

”Astăzi, am adoptat, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului European, o Declaraţie comună în care respingem ferm şi condamnăm fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson”, a scris președintele României.

Șeful statului arată că ”Uniunea Europeană, inclusiv România, nu recunoaşte şi nu va recunoaşte niciodată referendumurile ilegale organizate de Rusia prin încălcarea gravă a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei”.

Iohannis a făcut apel la toate statele și organizațiile internaţionale să respingă această acțiune ilegală.

EU, including Romania, does not and will never recognise the illegal "referenda" that RU has organised in gross violation of Ukraine's independence, sovereignty & territorial integrity. We call on all States and international organisations to reject this illegal annexation.