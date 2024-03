România, isterizată de săptămâni cu mesajul "pierdem procesul pentru Roșia Montană". "Oare a fost o campanie pentru ca grangurii pesedişti să facă bani pe bursă?"

O informație distribuită pe 1 februarie 2024 arăta că România este foarte aproape să piardă procesul instituit de la Curtea de Arbitraj Internaţional de consorțiul care intenționa să exploateze aurul de la Roșia Montană.

În plus, se preciza faptul că bugetul României risca să suporte despăgubiri de cel puțin 2 miliarde de dolari. Premierul Marcel Ciolacu a confirmat ulterior oficial informația, spunând că guvernul ia în calcul pierderea procesului și eventuala plata a unor despăgubiri gigantice.

În următoarele săptămâni, până în ziua pronunțării sentinței care avea totuși să dea câștig de cauză României, o avalanșă de știri apocaliptice au fost publicate la subiect, iar pierderea totală pe care urma s-o suporte contribuabilii a urcat până la 6-7 miliarde de dolari. În același timp, și alți membri de prim rang ai guvernului, precum ministrul de Finanțe Marcel Boloș, au alimentat isteria, cu afirmații politicianiste în care au încercat să arunce vina viitorului dezastru prezis pe guvernările anterioare.

Pe de altă parte, Valoarea acțiunilor Gabriel Resources a crescut pe tot parcursul lunii februarie, pe fondul declarațiilor și acuzațiilor lansate de politicienii români în legătura cu persoana sau persoanele care s-ar face vinovate dacă se va ajunge la despăgubiri de miliarde de dolari.

La începutul lunii martie, valoarea unei acțiuni s-a stabilizat în jurul prețului de 0,80 dolari canadieni, ceea ce reprezintă o cifră aproape dublă față de luna ianuarie. Compania canadiană are acum o capitalizare bursieră de peste 800 de milioane de dolari canadieni, ceea ce reprezintă mai mult de 600 de milioane de dolari SUA. Aproape exclusiv pe baza disputelor din România, acționarii au câștigat mai mult de 300 de milioane de dolari SUA, arată o analiză publicată de Libertatea.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, acuză coaliţia de guvernare că a "isterizat România săptămâni de-a rândul cu o campanie toxică" împotriva USR, legată de procesul referitor la Roşia Montană.

El apreciază că DNA ar trebui să se autosesizeze, sugerând că această campanie a generat câştiguri pe bursă sau ar fi putut să facă rău României.

"România câştigă procesul Roşia Montană. Nu există despăgubiri de plătit. Ciolacu, Boloş, PSD/PNL împreună cu posturile TV în care pompează sute de milioane au isterizat România săptămâni de-a rândul cu o campanie toxică împotriva USR. Oare a fost o campanie pentru ca grangurii pesedişti să facă bani pe bursă? Oare au făcut rău României vorbind despre miliarde în despăgubiri ca şi cum am fi pierdut deja? DNA dacă n-ar fi condus de un servitor al actualului guvern, ar trebui să se autosesizeze în această noapte. Este incredibilă hoţia şi minciună acestei guvernări. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PCR, Partidul Comasat Român PSD-PNL. Se strânge laţul, Marcele. O să vină momentul când vei plăti pentru toate astea", precizează Cătălin Drulă, conform unui comunicat al USR.

"Am câştigat procesul Roşia Montană!!! Ne-am luptat pentru România pentru că era nedrept ca fiecare salariat şi pensionar al acestei ţări să fie penalizat pentru ticăloşia unor antiromâni! Mulţumesc echipei de avocaţi care a reprezentat România cu profesionalism, cinste şi onoare! Românii nu trebuie să sufere din cauza deciziilor unor premieri care au pus interesele personale mai presus decât interesele naţionale! Nu am acceptat jaful în cazul vaccinurilor anti-COVID, nu am făcut-o nici acum! Bravo, România!", a declarat Marcel Ciolacu.

