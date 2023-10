Mulți români fac cu greu față scumpirilor, iar banii abia le ajung de la un salariu la altul. Subiectul este de interes in mediul online, unde unii caută soluții pentru a gestiona mai bine banii pe care îi câștigă.

Un român a deschis o discuție pe tema banilor care rămân de cheltuială după plățile lunare obligatorii.

"Câți bani va rămân de mâncare, băutură, ieșit, cumpărături pe lângă chirie și utilități?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Mai rămân vreo 2.500"

În răspunsuri, sumele diferă, fiind pe măsura veniturilor.

"Ne mai împrumutăm."

"Cam 1000-1300 de lei, mai mult dacă lucrez ore suplimentare."

"Cam 1000 lei. Suntem 2. Plătim chirie 1900 lei. Mâncare cam 600 lei pe lună. Plus altele. Ambii minim pe economie, dar ne mai ajută părinții cu un cartof, o legumă."

"Belgia. Venituri în jur de 2100 cu tot cu bonuri de masă. Chirie 310 (camera singură- în toată casa suntem vreo 8 dar e destul de ok) plus asigurare 90 euro lunar, plus rată mașină 225 lunar, plus mâncare și alte mărunțișuri în jur de 500 de euro. Per total rămân cu vreo 1000 de euro pe care îi deoparte."

"În total 'aducem' în casă 11.5k ron 1500 chirie, cca 500 utilități (800 pe timp de iarnă) Avem pact. 100 € investim lunar, câte 100€ de cheltuit pe ce vrem noi, fără să punem întrebări. Aprox 3k ron pentru mâncare și cheltuieli diverse Restul de aprox 5-6k economisim să cumpărăm casă."

"Mai rămân vreo 2500. Cheltuieli 2000 rată, 1500 cheltuielile lunare (facturi, mâncare) și dacă mai abuzez cardul de credit mai am și acolo 300-500 de lei."

"Rămân cam în jur de 4000"

"Iau cam 6000 pe luna, stau singur și cu greu mă descurc."

"După chirie, utilități, mâncare, rămân cam cu 1500 lei."

"2 persoane, rămân cam în jur de 4000. Pe mâncare încerc să mai economisesc, de ieșit nu prea ieșim și nici nu mergem în vacanțe deci economisim destul de mult de acolo. Avem noroc că avem hobbyuri mai econome și plictisitoare."

"Încerc măcar 2000 euro, dar raza e cam 2000-4000 euro, în funcție de cât mă plimb în luna aia."

"Nu am o cifră exactă undeva la 8,900 de lei. Nu plătesc chirie."

"Cam 4000 eur, 2 persoane, 1 singur venit."

"Suntem 2 care cîștigă + 1 parazit. Rate 2500, facturi curent+gaz+tv/internet aproximativ 600, întreținere cam 250, total în jur de 3350."

Dacă le scădem doar pe astea rămânem cu aproximativ 17000. De aici însă pleacă abonamentele la sală, afterul copilului, sporturile, înot, netflix/ disney/ hbo/ showtime/ prime/ youtube/ tidal, abonamentele la playstation/ nintendo/ gamepass/ geforcenow/ gdrive/ nextdns etc, închirierea garajului, asigurarea facultativă pilon 3, asigurări casco+rca, asigurări de viață/sănătate private, se strâng.

Abia apoi cumpărături uzuale pt casă mîncare alcool chipsuri sucuri, apoi lăbăreală hobby gen jocuri video, muzică pe cd și vinil, cartonașe pokemon, țoale și abia abia mai reușim să mâncăm în oraș după ce transferăm bani în contul de economii."

"Suntem 2. Nu avem nici un fel de rată. Mint, 300 de lei pe luna la un card de credit folosit doar pentru a face scoring la banca. Eu sunt IT-ist, ea juristă. Spargem roughly 1500 de lei pe luna pe întreținere, telefoane, net, curent, etc. Overall, într-o luna, spargem cam 7-8000 cu tot cu mașină, mâncare, cumpărat random crap, etc. Ne rămân 20000+. Maybe more. Eu lucrez de acasă și sunt foarte low maintenance. Am o mică sala acasă, doar Youtube PREMIUM și sunt cel mai mare pirat. N-avem parazit încă. Nu mâncăm în oraș, sau mâncăm extrem rar, mai mult din lipsa de timp. Ea ajunge seară la 20:00 cel mai devreme. Am un Xiaomi Note 12 Pro luat cu 50e de la Orange și nu știu dacă am dat 1000 de lei pe haine de când a venit pandemia, că nu prea ies din casă."

"Pe luna - recurent avem rată 4000, credit nevoi-personale 1000, asigurare viața/sănătate 1000, utilități 1000+, grădiniță 2000, after 2000, abonamente extra 1000, benzină 500, doamna curățenie 1000 - sigur mai e ceva ce nu îmi amintesc.

Vreo 3-4000 rămân care se duc fff repede pe mâncare și haine și diverse (gen un tuns, un bilet la teatru, niște flori că e ziua cuiva, o cafea la starbux, etc)."

"1000-2000 pe luna puși deoparte"

"Cam 3 mii lei după plata întreținere, rată la casă și facturi."

"Am o listă de cheltuieli lunare care rămâne cât de cât constantă, în jur de 3k lei pe lună. Aici întră chirie, utilități, orice alt fel de plăți recurente (Spotify, Gamepass, abonament sală etc), 4-5 vizite la psiholog în funcție de lună, consultație la orthodont pentru aparatul dentar, și rată la cardul de credit, care variază."

"De aici rămân în jur de 3k lei, de unde 1k lei se duc în contul de economii și restul de 1800-2000 lei merg la mâncare, haine, ieșiri și cheltuieli iregulare, precum mers la doctor, mers la vet etc."

"1000-2000 pe luna puși deoparte, în funcție de cheltuielile din luna respectivă. Dar sub 1000 niciodată."