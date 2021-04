Cum a afectat pandemia viata sexuala: Pentru majoritatea cuplurilor dorinta sexuala a cam intrat la apa

La inceputul pandemiei, unele cupluri au descoperit sansa sa se reconecteze si la nivel intim, avand in vedere ca au fost fortati sa stea inchisi in case."Initial, pandemia le-a oferit oamenilor sansa de a se reconecta intr-un fel in care inainte o faceau poate doar in vacante", spune pentru BBC Emily Jamea, un terapeut specializat in probleme sexuale din Houston, Texas.Pe masura ce timpul a trecut, pandemia a inceput sa afecteze negativ si relatiile intime, iar pentru majoritatea cuplurilor dorinta sexuala a cam intrat la apa.Studii realizate in mai multe state din intreaga lume sustin aceasta concluzie, scrie BBC intr-o analiza pe aceasta tema. Cercetari realizate in Turcia, Italia, India sau SUA in primul an al pandemiei arata ca activitatea sexuala a inregistrat un declin pe fondul carantinei. "Cred ca in buna masura asta se explica prin faptul ca foarte multi oameni erau mult prea stresati", spune si psihologul si cercetatorul american Justin Lehmiller.Faptul ca scanteia dintre parteneri s-a reaprins la debutul acestei perioade a fost comparat cu un fel de "luna de miere", o perioada in care cand oamenii reactioneaza constructiv la orice factor de stres din exterior."Apoi, odata cu trecerea timpului, pe masura ce resursele au inceput sa se epuizeze, oamenii au devenit tot mai stresati si mai secatuiti de energie. S-au instalat depresia si dezamagirea. Acesta este punctul critic in care cuplurile incep sa dea de necaz".Studiile au mai indicat la inceput ca ingrijorarile de ordin financiar au dus la un apetit sexual crescut. Ulterior, cu cat grijile si depresia erau mai profunde cu atat apetitul sexual era mai scazut.S-a adaugat si starea depresiva cauzata de spectrul bolii si al mortii, in conditiile in care peste tot in lume bilanturile zilnice ale pandemiei erau descurajante. Aceasta stare de fapt a contribuit la uciderea dorintei.Psihologul Rhonda Balzarini povesteste ca a auzit povesti despre cupluri care faceau dus impreuna in toiul zilei sau inotau dupa-amiezile impreuna, la debutul crizei sanitare, ulterior, aceste experiente sexy si-au pierdut atractivitatea. Atmosfera senzuala a unui dus impreuna a fost inlocuita de discutii despre cine face curat in casa. Atunci cand stai prea mult langa partener, micile sale ticuri sau apucaturi incep sa te calce pe nervi, explica Lehmiller. Concluzia este ca atunci cand stam tot timpul cu partenerul, entuziasmul sexual scade si se pierde si orice urma de mister. In plus, multe femei au fost supuse unor factori de presiune suplimentari fiind si cele care s-au ocupat mai mult de copii.Cercetatorii de la Institutul Kinsey au o recomandare pentru cuplurile care doresc sa depaseasca impasul: experimentarea unor lucruri noi. "Oamenii care au incercat lucruri noi sunt cei care au avut cel mai probabil sansa unei imbunatatiri a relatiei. Noi pozitii fantezii erotice inclusiv BDSM sau masaje erotice", spune Lehmiller.Unii s-ar putea sa nu-si mai revina pentru ca vorbim despre o perioada foarte lunga de timp in care au amanat o reconectare de partener. Lehmiller mai spune ca studiul sau a aratat ca unii si-au inselat partenerul pentru prima oara in timpul pandemiei, aceasta fiind o experienta mai greu de depasit pentru un cuplu.Altii vor continua sa sufere din cauza pierderii jobului sau a problemelor financiare, ceea ce inseamna ca factorul stres ramane si poate cauza disensiuni in cuplu."Este posibil ca unele cupluri, odata ce pandemia va fi sub control, sa se intoarca la felul in care erau lucrurile inainte", concluzioneaza Lehmiller.