Peste 46.000 de persoane aflate pe listele de asteptare au fost programate pentru vaccinarea contra Covid-19

"Din cele aproximativ 78.000 de persoane notificate prin SMS si e-mail, 46.500 de persoane s-au programat pentru vaccinare", a transmis luni, 22 martie, CNCAV pe Facebook Conform sursei citate, persoanele din listele de asteptare sunt notificate prin SMS si e-mail cand sunt locuri disponibile in centrul selectat, iar fiecare persoana are la dispozitie 24 de ore sa isi aleaga in platforma informatica ziua si ora cand poate merge la vaccinare.Ulterior, pe e-mail se va primi recipisa care atesta programarea.Autoritatile au transmis luni, 22 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.743 de cazuri noi si 60 de decese. La ATI sunt internati 1.339 de pacienti.Capitala si noua judete sunt in scenariul rosu de coronavirus. Dintre acestea, unul a trecut de pragul de carantinare de 6 la mie.