Vaccinul american Johnson & Johnson, autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului. Serul se administreaza intr-o singura doza. Reactiile specialistilor

Vaccinul se administreaza intr-o singura doza. Vaccinul, numit Janssen, este cel de-al patru autorizat in UE, dupa cele produse de Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca/Oxford.Rezultatele studiului clinic arata ca vaccinul este eficient pentru persoanele peste 18 ani. Studiile citate de EMA arata ca vaccinul are o eficacitate de 67%. Dozele de vaccin pot fi pastrate la temperatura frigiderului. La 2/8 grade este stabil timp de trei luni, la -20 grade timp de doi ani, arata EMA.Potrivit medicului Gindrovel Dumitra, seful Grupului de Vaccinare din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei, spune ca aprobarea vaccinului Johnson&Johnson reprezinta o resursa suplimentara in lupta cu pandemia."E vorba de un numar in plus de doze disponibile care pot sa salveze vieti. Cu cat avem mai multe astfel de instrumente, cu atat mai bine. Acest vaccin ar putea fi administrat si de medicii de familie. Problema este sa avem aceasta fereastra in care sa ne putem organiza in asa fel incat sa administram vaccinul in cele 5 zile cat poate sta la temperaturi normale", a explicat medicul Gindrovel Dumitra pentru Ziare.com.Medicul a explicat ca noul vaccin aprobat are aceasta particularitate de a putea fi administrat cu mai multa usurinta decat celelalte doua seruri produse de Pfizer si Moderna."Tehnica utilizata de vaccinul Johnson and Johnson e similara cu cea utilizata de serul produs de AstraZeneca, e un adenovirus uman, modificat genetic", a completat medicul de familie.La randul sau, profesorul Doina Azoicai, sefa Societatii Romane de Epidemiologie, a punctat ca se incearca o optimizare a vaccinurilor, inclusiv la vaccinurile care sunt in prezent utilizate."Atat Pfizer cat si celelalte companii optimizeaza preparatele vaccinale. Aceasta facilitate pe care o ofera vaccinul Johnson and Johnson este foarte importanta. Populatia nu este supusa decat la o singura intalnire, dat fiind faptul ca se administreaza o singura doza de vaccin. Din punct de vedere logistic, e usor de utilizat in populatia larga", a explicat profesorul Azoicai.Si profesorul Emanoil Ceausu de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes a declarat ca era de asteptat ca decizia sa fie una favorabila. "Cel mai mare avantaj al acestui vaccin e administrarea sa intr-o singura doza", a explicat infectionistul."Daca va fi o cantitate suficienta ca sa poata compensa alte vaccinuri, ar putea fi administrat si in cabinetele medicilor de familie. Insa el va fi utilizat in paralel cu celelalte seruri disponibile acum in Romania. Se vor putea vaccina mai multi oameni, ceea ce este esential in stapanirea pandemiei. Cu cat se lungeste mai mult pandemia, riscul ca noi variante de tulpini sa apara creste", a declarat medicul pentru Ziare.com.