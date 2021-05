Asociatia care a organizat vanarea ursului Arthur a sesizat CNA. Se cer sanctiuni pentru "toate posturile TV, posturile de radio, presa libera si on-line"

Cazul ursului Arthur

Replica printului austriac

Sesizarea a fost transmisa duminica 9 mai 2021, de catre presedintele Asociatiei "Tarnava Mare" din Odorheiu-Secuiesc, Marmureanu-Biro Leonard. In spatiul public din Romania in ultima perioada s-a vehiculat ipoteza impuscarii unui urs, cel mai mare din Romania si Europa, fara argumente stiintifice, afirmate de un activist de mediu. Va precizam ca functia de activist de mediu nu se regaseste in Clasificarea functiilor din Romania. Pentru dovada acesteia gasiti in spatiul public toate postarile acestor posturi de televiziune, presei libere si online si a postarilor pe platforma Facebook ", sustine presedintele asociatiei in sesizarea transmisa Consiliului National al Audiovizualului.In continuare, se mai afirma ca sunt atasate poze cu ursi mai mare decat Arthur, exemplare care ar fi fost vanate pe fondurile cinegetice gestionate de asociatie.Organizatiile Agent Green si VGT (Austria) au semnalat ca cel mai mare urs brun din Romania - Arthur - a fost impuscat intr-o arie naturala protejata din judetul Covasna, de catre printul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, vanator de trofee. Conform celor doua organizatii, printul Emanuel von und zu Liechtenstein , rezident in Riegersburg, localitate situata in regiunea austriaca Stiria, si-a fundamentat uciderea celui mai mare urs prin derogarea oferita de Ministerul Mediului din Romania acordata pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme din Ojdula, judetul Covasna.Cele doua organizatii spun ca, in realitate, printul nu a omorat ursul problema, ci un mascul care traia in adancul padurii si care nu venise niciodata in apropierea localitatilor.Ursul Arthur a fost observat vreme de mai multi ani de rangerul Agent Green din zona respectiva si era recunoscut ca fiind un exemplar salbatic si neobisnuit cu prezenta omului si sursele de hrana oferite de acesta. Habitatul sau era aria protejata Natura 2000 Oituz-Ojdula ROSCI0130. Arthur avea 17 ani si a fost cel mai mare urs observat in Romania si probabil cel mai mare care traia in Uniunea Europeana, spune Gabriel Paun, presedintele Agent Green.Printul Emanuel von und zu Liechtenstein sustine ca a impuscat alt urs, nu pe Arthur, si ca are "dovezi fotografice" in acest sens, potrivit primelor declaratii facute de acesta pentru cel mai mare ziar austriac, Kronen Zeitung.De asemenea acesta sustine ca a impuscat animalul la 250 de metri de casele unui sat, fiind insotit de "ghizi de vanatoare locali". Printul spune ca ursul pe care l-a vanat intra des in localitati si fusese clasificat drept periculos de autoritatile romane, care au acordat autorizatia de impuscare."Am achizitionat si exercitat legal autorizatia de vanatoare de la autoritatile responsabile", afirma Emanuel von und zu Liechtenstein intr-o scrisoare trimisa ziarului austriac.