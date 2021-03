Reactia preotului de la Biserica din IOR, dupa ce lacasul a fost vandalizat: "Ar fi bine ca Patriarhia sa-si tempereze declaratiile, pentru ca intreaga "afacere" are un singur beneficiar: AUR"

Ctitorul Bisericii Titan, preotul paroh Adrian Niculcea considera ca vandalizarea bisericii este de fapt un incident izolat "datorat unui tacanit si nu o problema serioasa"."Fiindca mi-ati solicitat opinia in legatura cu ce s-a intamplat la Biserica din Titan, va spun ca nu este altceva decat un simplu incident datorat unui tanar tacanit. N-are nici o importanta deosebita. O doamna a incercat inaintea telefonului d-voastra sa dea amploare incidentului, dar am "linistit-o".Mi-a scris: "Asta (actul de vandalism, n.m.) poate deveni, cu ajutorul Domnului, un prilej de solidarizare mai mare in jurul Bisericii!".I-am raspuns: "Nu, doamna. Noi, care ne credem oameni destepti si mai ales cu scaun la cap, nu mergem pe urmele bufonilor din AUR. Acesta este un incident izolat, datorat unui tacanit si nu o problema serioasa, care sa merite "solidarizare mai mare in jurul Bisericii". Biserica are propriii aparatori calificati, n-are nevoie de aparatori de opereta", a transmis preotul.Acesta mai spune ca adevarata "solidarizare" este venirea la slujbe, plangerea propriilor pacate si rugaciunea pentru ajutor."Crestinul adevarat nu are nevoie sa fie si el remarcat de cineva; are nevoie de smerenie si dragoste. Este o regula careia trebuie sa i se supuna si preotii si chiar si episcopii, nu doar laicii. De remarcat expresia: "Cu ajutorul Domnului, (va fi) un prilej de solidarizare mai mare in jurul Bisericii!". Cu alte cuvinte: bine ca ne-a ajutat Dumnezeu sa avem acest incident, pentru ca altfel nu ne baga nimeni in seama si pe noi", a mai transmis preotul paroh Adrian Niculcea.Acesta a mai spus ca "ar fi bine ca Patriarhia sa-si tempereze declaratiile, pentru ca intreaga "afacere" are un singur beneficiar: AUR. Nu intamplator, de dimineata, cand de abia aflasera preotii, ne-am trezit ... cu liderul AUR, George Simion, in curtea bisericii. Iar Prigoana, femeia aceea cunoscuta in media, a declarat ca va initia o mare manifestatie antimasca, anti lgbt, etc. apropo de incidentul de la biserica noastra".