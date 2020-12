Cele mai importante masuri pentru Mediu in programul de guvernare: liber in padure pentru toata lumea si 220 de milioane de puieti plantati in patru ani

Reducerea cu cel putin 75% a deseurilor

Se doreste, de asemenea, ca aceste angajamente luate de Guvern sa transforme societatea si economia nationala, pentru a contribui la o dezvoltare sustenabila.1. Combaterea schimbarilor climatice - prin actualizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice; ameliorarea legislatiei astfel incat sa asigure un cadru pentru integrarea obiectivelor climatice in toate politicile; implementarea Planului National Integrat Energie-Clima; transparentizarea datelor privind calitatea apei1. Adoptarea unei noi strategii forestiere nationale2. Acces public al cetatenilor pietonal si cu bicicleta in toate tipurile de paduri3. Program multianual Impadurim Romania, respectiv plantarea a 220 de milioane de puieti forestieri in perioada 2021/2024, cu un buget de 650 de milioane de Euro.De asemenea, se doreste taierea combaterilor taierilor ilegale de paduri si a altor practici nelegale din sistemul silvic prin imbunatatirea sistemului de monitorizare SUMAL, utilizarea celor mai noi tehnologii pentru asigurarea integritatii fondului forestier, etc.In ceea ce priveste, se doreste realizarea securitatii apei in Romania prin trei obiective:* Asigurarea utilizarii durabile a resurselor de apa;* Furnizarea de servicii privind apa accesibile tuturor;* Reducerea riscurilor legate de apa in contextul schimbarilor climatice.Reciclarea si economia circulara sunt alte obiective majore asumate de noul guvern. Aici, se doreste sa se ajunga la reducerea cu cel putin 75% a deseurilor care ajung in gropile de gunoi, din totalul deseurilor generate, pana in anul 2025.Un alt obiectiv major se refera la calitatea aerului si protectia atmosferei, prin cateva masuri precum asigurarea in mod continuu a finantarii activitatii de evaluare a calitatii aerului inconjurator dar si alte masuri similare.De asemenea, sunt prevazute masuri si in ceea ce priveste Siturile contaminate si chimicalele; Biodiversitatea si ariile protejate.